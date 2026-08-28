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رکشا بندھن کے موقع پر رامبن میں لڑکیوں نے فوجی جوانوں کو باندھی راکھی
اس موقع پر فوج اور عوام کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔
Published : August 28, 2026 at 6:28 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں بھارتی فوج کی جانب سے آرمی کیمپ میتراہ میں رکشا بندھن کے موقع پر خصوصی تقریب ’’بہادری بندھن‘‘ کا انعقاد کیا گیا، جس میں رامبن کی تقریباً 300 بیٹیوں نے راشٹریہ رائفلز کے جوانوں کے ساتھ شرکت کی اور جوانوں کو رکھی باندھی۔
تقریب میں مختلف اسکولوں اور کالجوں کی طالبات، گرلز کبڈی و باکسنگ ٹیموں اور گورنمنٹ ڈگری کالج کرول کے این سی سی کیڈٹس نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی رامبن ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو، ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان اور راشٹریہ رائفلز نچالنا کے کمانڈنگ آفیسر سمیت دیگر معززین موجود تھے۔
رامبن کی بیٹیوں نے فوجی جوانوں کی کلائیوں پر راکھیاں باندھیں، جسے باہمی احترام، تشکر اور اعتماد کی علامت قرار دیا گیا۔ اس موقع پر فوج اور عوام کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔
تقریب کے دوران طالبات کے لیے ذاتی دفاع کا خصوصی مظاہرہ، اسلحہ نمائش اور کیریئر آگاہی سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیریئر آگاہی نشست کے دوران طالبات کو بھارتی بری فوج، بحریہ اور فضائیہ میں خواتین کے لیے دستیاب مختلف مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ انہیں قیادت، قومی خدمت اور مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے بلند اہداف مقرر کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔