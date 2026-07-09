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بچی نے دو سِکے نگل لئے، سکے گلے میں پھنس گئے، جی ایم سی اننت ناگ کے ڈاکٹروں نے بروقت جان بچا لی
اہل خانہ نے بچی کو فوری طور پر جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا ، جہاں ڈاکٹروں نے ہنگامی بنیادوں پر علاج شروع کیا۔
Published : July 9, 2026 at 8:21 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے ڈاکٹروں نے بروقت اور کامیاب طبی مداخلت کرتے ہوئے ایک پانچ سالہ بچی کے گلے میں پھنسے دو پانچ روپئے کے سکے نکال کر اس کی جان بچا لی۔
اطلاعات کے مطابق بچی نے گھر میں کھیلتے ہوئے غلطی سے دو پانچ روپے کے سکے نگل لئے، جو اس کی غذائی نالی (فوڈ پائپ) میں بری طرح پھنس گئے۔ اس کے بعد اہل خانہ گھبراہٹ کی حالت میں اسے فوری طور پر جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا ، جہاں ڈاکٹروں نے ہنگامی بنیادوں پر علاج شروع کیا۔
ہسپتال میں اینستھیزیولوجی شعبہ کی سربراہ ڈاکٹر انجم شمیم کی قیادت میں، ای این ٹی شعبہ کے سربراہ ڈاکٹر عامر اور ان کی ٹیم نے انتہائی مہارت کے ساتھ ایک نازک طبی عمل انجام دیتے ہوئے بچی کی غذائی نالی سے دونوں سکے بحفاظت نکال دیے۔ہسپتال انتظامیہ کے مطابق آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا اور بچی کی حالت اب مستحکم ہے، جبکہ وہ خطرے سے باہر ہے۔
اس موقع پر معالج ڈاکٹروں نے والدین اور عوام سے اپیل کی کہ وہ کم عمر بچوں پر خصوصی نظر رکھیں اور سکے و دیگر چھوٹی اشیاء بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تاکہ ایسی خطرناک اور جان لیوا صورتحال سے بچا جا سکے۔