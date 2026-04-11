بارہمولہ میں آٹھ سالہ بچی آوارہ کتوں کے حملے میں جاں بحق
شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور بومئی میں ایمن عدنان شیخ نام کی بچی آوارہ کتوں کے حملے میں جاں بحق ہو گئی۔
Published : April 11, 2026 at 8:00 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نابالغ لڑکی اپنے گھر کے آس پاس تھی۔ اسی دوران اچانک آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ حملے میں لڑکی کو شدید چوٹیں آئیں۔
متوفیہ کی شناخت ایمن عدنان شیخ (08) کے طور پر ہوئی ہے اور اس کے والد کا نام عدنان احمد شیخ ساکن سیلو، سوپور کے طور پر کی گئی ہے۔ کتے کے حملے میں زخمی ہونے کے بعد ایمن کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے لے جایا گیا تاہم بتایا جاتا ہے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔
یہ خبر پھیلتے ہی پورے علاقے میں رنج و غم کا ماحول چھا گیا ہے، ہر ایک شخص کی آنکھ نم ہے۔ مقامی افراد نے آوارہ کتوں کی بڑھتی آبادی اور اس معاملے پر انتظامیہ کی لاپرواہی پر ناراضگی ظاہر کی۔
مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ گذشتہ چھ برسوں سے آوارہ کتووں کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ علاقے میں آوارہ کتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے مکینوں میں خوف و ہراس دیکھنے کو ملتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک نجی جوس فیکٹری چل رہی ہے اور یہ چھوٹی بچی اپنے اور دو دوستوں کے ساتھ وہاں گئی تھی، اسی دوران اچانک سے کتوں نے ان پر حملہ کیا جس سے یہ معصوم بچی اپنی جان گنوا بیٹھی۔
مقامی افراد نے مطالبہ کیا کہ آوارہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ وہیں اس واقعے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔