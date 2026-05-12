'بی جے پی کو نشست تحفے میں دی گئی': سجاد لون کا راجیہ سبھا انتخابات میں این سی- پی ڈی پی کے 'کردار' پر حملہ
سجاد لون نے حکومت کی آؤٹ سورسنگ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے سالانہ ایک ہزار کروڑ روپے کے خرچ کو 'بدعنوانی' قرار دیا۔
Published : May 12, 2026 at 7:31 AM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون نے پیر کو ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر الزام عائد کیا کہ دونوں جماعتوں نے 'فکس میچ' کے ذریعے بی جے پی کو راجیہ سبھا کی نشست جتوانے میں مدد فراہم کی، حالانکہ 2024 کے اسمبلی انتخابات کے دوران وہ خود کو بی جے پی مخالف ظاہر کر رہی تھیں۔
اس دوران سجاد لون نے آر ٹی آئی کے ذریعے سامنے آنے والے انکشافات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ راجیہ سبھا انتخابات کے دوران پولنگ ایجنٹ تعینات نہیں کیا گیا، اور انہوں نے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کے اس بیان پر سوال اٹھایا جس میں انہوں نے پی ڈی پی کے رویے کو بی جے پی کی جیت سے جوڑا تھا۔
پولنگ ایجنٹوں کی عدم موجودگی پر سوال
لون نے کہا کہ 'ایجنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ رکن اسمبلی اپنا ووٹ اسے دکھا کر ڈالے۔ آر ٹی آئی سے معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایجنٹ موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں اراکین نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے کیونکہ نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔'
وزیراعلیٰ کے اس دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہ انہیں اس معاملے کا علم آر ٹی آئی کے بعد ہوا، لون نے کہا کہ 'کیا واقعی ایک موجودہ وزیراعلیٰ کو آر ٹی آئی کے ذریعے پتہ چلا؟ اسپیکر آپ کا، سیکریٹری آپ کی حکومت کے ماتحت، سکیورٹی گارڈ سے لے کر اوپر تک سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ کو آج تک معلوم نہیں تھا کہ ایجنٹ تعینات نہیں کیا گیا؟'
لون نے اپنی قانون ساز تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ووٹنگ کے طریقہ کار سے بخوبی واقف ہیں کیونکہ وہ خود اس عمل میں حصہ لے چکے ہیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایجنٹ مقرر نہ کرنے کا کام جان بوجھ کر کیا گیا اور یہ ’’بدنیتی‘‘ کی عکاسی کرتا ہے۔
دونوں پارٹیوں کے 'بدنیتی پر مبنی کردار‘ پر حملہ
سال 2015 کے اتحاد کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اُس وقت اگرچہ پیپلز کانفرنس نے اپنا ایجنٹ تعینات نہیں کیا تھا، مگر اتحاد کے تحت شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔
لون نے کہا کہ 'بات بالکل صاف ہے۔ دونوں جماعتیں جو سب سے زیادہ شور مچا رہی تھیں کہ 'سب بی جے پی ہیں'، انہی نے مل کر بی جے پی کو راجیہ سبھا کی نشست تحفے میں دی۔ انہوں نے ایجنٹ نہیں رکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی کوئی شور نہیں مچایا۔'
انہوں نے مزید کہا کہ اسمبلی کے اعداد و شمار خود سیاسی گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ لون کے مطابق بی جے پی کے ووٹوں اور اپنے ووٹ کو نکالنے کے بعد باقی اراکین کے پاس اتنی تعداد موجود تھی کہ دونوں نشستیں آسانی سے جیتی جا سکتی تھیں۔
انہوں نے کہا، ’’یہ آٹھ ووٹ کہاں سے آئے؟ اور انہی آٹھ ووٹوں نے انہیں کیسے جتوایا؟ کچھ لوگوں نے اپنے ووٹ مسترد کروائے اور کچھ نے بی جے پی کو ووٹ دیا۔‘‘
صحافیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے لون نے کہا، ’’انتخابات کے دوران آپ روزانہ 20 بار میرے سامنے مائیک رکھ کر پوچھتے تھے کہ کیا آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں؟ اب ذمہ داری آپ کی ہے، جا کر ان سے پوچھیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم کون ہے۔‘‘
انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ جس شدت سے انتخابی مہم کے دوران بی جے پی کے خلاف بیانات دیے گئے، وہی غصہ اس وقت نظر نہیں آیا جب انہی جماعتوں نے، ان کے بقول، بی جے پی کی کامیابی میں مدد کی۔
حکومت کی آؤٹ سورسنگ پالیسی پر تنقید
جموں و کشمیر میں آؤٹ سورسنگ کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے لون نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ہزاروں سرکاری ملازمتیں نجی کمپنیوں کے حوالے کر کے عوامی روزگار کے نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ اسمبلی میں موصولہ جواب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً 22 ہزار سے 24 ہزار اسامیاں آؤٹ سورس کی گئی ہیں جن پر سالانہ تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔
انہوں نے محبوبہ مفتی کو خبردار کیا کہ وہ آؤٹ سورسنگ کو بیک ڈور بھرتیوں کے ساتھ نہ ملائیں، اور کہا کہ ’’آؤٹ سورسنگ بیک ڈور تقرریوں سے دس لاکھ گنا زیادہ خطرناک ہے۔‘‘
لون نے کہا کہ ’’یہ یہاں کے نوجوانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔‘‘ ان کے مطابق پہلے سرکاری نوکریاں غریب طبقے کے لیے سماجی ترقی کا ذریعہ بنتی تھیں، جہاں ڈرائیور، چپڑاسی اور کلرک ترقی کر کے اپنے بچوں کو انجینئر یا افسر بنا سکتے تھے، مگر اب یہ نظام لوگوں کو غیر یقینی مستقبل میں دھکیل رہا ہے۔
انہوں نے کہا، ’’اب اگر آپ چپراسی ہیں تو ہمیشہ چپراسی ہی رہیں گے۔ آپ کو صرف اتنا دیا جائے گا کہ بمشکل گزارا ہو سکے، آپ کے بچے ٹیوشن بھی نہیں جا سکیں گے۔‘‘
لون نے الزام لگایا کہ آؤٹ سورسنگ کمپنیاں بھاری منافع کما رہی ہیں جب کہ ملازمین کو بہت کم تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ ان کے مطابق حکومت فی ملازم کہیں زیادہ رقم ادا کرتی ہے لیکن کارکنوں تک اس کا صرف تھوڑا حصہ پہنچتا ہے۔
انہوں نے کہا، ’’کمپنی انہیں 13 ہزار روپے دیتی ہے جبکہ حکومت 20 یا 25 ہزار روپے دیتی ہے۔ پانچ ہزار ان کا منافع ہے، باقی کہاں جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔‘‘ انہوں نے اس نظام کو ’’بدعنوانی کا گڑھ‘‘ قرار دیا۔
لون نے آؤٹ سورس ملازمین کی نگرانی کے فقدان پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ ہزاروں افراد تعینات ہونے کے باوجود ان کی اصل پوسٹنگ اور کام کے بارے میں کوئی واضح جوابدہی نہیں ہے۔
