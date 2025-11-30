ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی ایم مودی نے من کی بات میں رامبن ضلع کے سولائی ہنی اور بھدرواہ کے راجما کو جی آئی ٹیگ ملنے کو بڑی کامیابی قرار دے دیا
وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 128ویں ایپی سوڈ میں جمون کشمیر کے سولائی ہنی اور راجما کا ذکرکیا۔
Published : November 30, 2025 at 5:22 PM IST
رامبن (نواز رونیال): وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ریڈیو پروگرام من کی بات میں جموں و کشمیر کے رامبن ضلع کے سولائی ہنی (شہد) اور جموں و کشمیر کے بھدرواہ کے راجما کو دیے گئے جیوگرافیکل انڈیکیشن (جی آئی) ٹیگ کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم نریندر نے اسے خطے کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جس سے ان روایتی مصنوعات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر پہچان ملی ہے۔
جی آئی ٹیگ نے ان کی برانڈ ویلیو میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور برآمد کے نئے مواقع کھولے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس پہچان سے نہ صرف ان مصنوعات کی صداقت کو تحفظ ملے گا بلکہ مقامی معیشت کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی۔
واضع رہے قومی اور عالمی منڈیوں میں بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ، اس ترقی سے مقامی کسانوں اور پروڈیوسروں کی آمدنی میں اضافہ متوقع ہے، اس طرح خطے کی مجموعی سماجی و اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی۔
رامبن کا سلائی شہد اور بھدرواہ کے راجما کو 30 اگست 2023 کو باضابطہ طور پر جی آئی ٹیگ دیا گیا۔
رامبن ضلع میں چھ سو سے زیادہ لوگ شہد کی مکھیوں کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔
اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 128ویں ایپی سوڈ میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ پچھلے دس سالوں میں ہندوستان کی غذائی اجناس کی پیداوار میں 100 ملین ٹن کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ زراعت میں خود انحصاری کی طرف ملک کی مسلسل ترقی کی عکاسی کرتا ہے۔
پی ایم مودی نے کہا، "ہندوستان نے زرعی شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہندوستان نے 357 ملین ٹن اناج کی پیداوار کرکے ایک تاریخی ریکارڈ بنایا ہے۔ 10 سال پہلے کے مقابلے ہندوستان کی اناج کی پیداوار میں 100 ملین ٹن کا اضافہ ہوا ہے۔" تمل ناڈو کے کوئمبٹور میں قدرتی کھیتی کی نمائش کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے قدرتی کھیتی کو اپنانے والے نوجوانوں کی تعریف کی۔
یہ بھی پڑھیں: