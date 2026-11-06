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چناروں کے سائے میں رباب کی مدھر دھنیں: غلام رسول شیخ مغل باغات میں زندہ رکھے ہوئے ہیں کشمیر کی صوفیانہ موسیقی کی روایت
نامساعد حالات کے باوجود 65 سالہ فنکار کا روایتی فن سے رشتہ برقرار ہے، وہ سیاحوں کو کشمیری ثقافت سے روشناس کرانے میں مصروف ہیں۔
Published : November 6, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 7:06 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) کشمیر کی روایتی موسیقی اور ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کی کوشش میں ضلع اننت ناگ کے علاقے اچھہ بل سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ غلام رسول شیخ ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ وہ وادی کے تاریخی مغل باغات میں اپنے روایتی ساز رباب کے ذریعے صوفیانہ موسیقی کی دلنشین دھنیں پیش کرکے مقامی اور بیرونِ ریاست سے آنے والے سیاحوں کو محظوظ کر رہے ہیں۔ سرسبز و شاداب باغات، بلند و بالا چناروں، تاریخی عمارتوں اور بہتے چشموں کے درمیان جب رباب کے تار چھیڑتے ہیں تو فضا میں ایک روح پرور سماں بندھ جاتا ہے۔ ان کی موسیقی سیاحوں کو کشمیر کی قدیم تہذیب، روایات اور صوفیانہ ورثے سے بھی روشناس کراتی ہے۔
غلام رسول شیخ کا موسیقی سے تعلق بچپن ہی سے ہے۔ ان کے مطابق غربت اور نامساعد معاشی حالات کے باعث وہ باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کرسکے، تاہم موسیقی سے ان کی دلچسپی کبھی کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک مقامی استاد سے رباب بجانے کی تربیت حاصل کی اور مسلسل مشق کے ذریعے اس فن میں مہارت پیدا کی۔ ناخواندگی کے باعث وہ کتابوں سے کلام پڑھ کر سیکھنے سے قاصر تھے، اس لیے انہوں نے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر کو اپنا ذریعہ بنایا۔ کشمیر کے معروف فنکاروں اور شاعروں کا صوفیانہ کلام اور گیت بار بار سن کر یاد کیے اور رفتہ رفتہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو نکھارا۔
بعد ازاں انہوں نے فٹ پاتھوں پر رباب بجانے اور گانے کا سلسلہ شروع کیا، جہاں سے ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ غلام رسول بتاتے ہیں کہ ابتدا میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بعد لوگوں نے انہیں شادی بیاہ اور دیگر موسیقی کی محفلوں میں بھی مدعو کرنا شروع کردیا۔ اس کے علاوہ وہ مختلف درگاہوں کے باہر بھی رباب بجا کر صوفیانہ کلام پیش کرتے تھے، جہاں عقیدت مند ان کی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ تاہم، ان کے مطابق درگاہیں وقف بورڈ کی تحویل میں جانے کے بعد انہیں وہاں موسیقی پیش کرنے سے روک دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے لیے فن کا مظاہرہ کرنے کے مواقع مزید محدود ہوگئے۔
وقت گزرنے کے ساتھ انہیں فٹ پاتھوں پر بھی بعض لوگوں کی جانب سے ناگواری اور حوصلہ شکنی کا سامنا کرنا پڑا۔ مناسب پذیرائی اور آگے بڑھنے کے مواقع نہ ملنے سے وہ مایوس ضرور ہوئے، لیکن موسیقی سے ان کا لگاؤ برقرار رہا۔ بالآخر انہوں نے تاریخی مغل باغات کے چناروں تلے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ یہاں انہیں نہ صرف اپنے شوق کی تسکین حاصل ہوتی ہے بلکہ سیاحوں کو کشمیر کی روایتی موسیقی اور صوفیانہ ثقافت سے متعارف کرانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ باغات میں آنے والے سیاح دلچسپی سے ان کی موسیقی سنتے ہیں اور خوش ہوکر اپنی استطاعت کے مطابق انہیں کچھ رقم بھی دیتے ہیں۔
یہی رقم ان کے خاندان کی کفالت کا ایک ذریعہ ہے، اگرچہ اس آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے کرنا آسان نہیں۔ غلام رسول شیخ کے مطابق وہ بڑی دشواریوں کے باوجود اپنے فن کے سہارے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ تقریباً تین دہائیوں سے وہ موسیقی کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو منوانے اور بہتر مستقبل کی امید میں جدوجہد کرتے رہے، لیکن مناسب سرپرستی، مالی معاونت اور حوصلہ افزائی نہ ملنے کے باعث اب انہوں نے اس حوالے سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دی ہیں۔ ان کے بقول عمر کے اس حصے میں اپنے فن کو مزید آگے لے جانا آسان نہیں رہا، تاہم انہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ آج بھی رباب بجا رہے ہیں اور اپنی ثقافتی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔
ان کے لیے رباب محض روزگار کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی بھر کی وابستگی اور اپنی تہذیبی شناخت کو برقرار رکھنے کا وسیلہ بھی ہے۔ غلام رسول شیخ کی کہانی محض ایک مقامی فنکار کی جدوجہد اور روزگار کی تلاش تک محدود نہیں، بلکہ یہ کشمیر کے روایتی فنون اور صوفیانہ موسیقی کو درپیش مشکلات کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ وادی میں کئی باصلاحیت فنکار مناسب سرپرستی اور معاشی تحفظ نہ ہونے کے باعث گمنامی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے میں غلام رسول شیخ جیسے فنکار اپنی محدود وسائل کے باوجود کشمیر کی ثقافتی روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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یہ حقیقت بھی قابلِ توجہ ہے کہ کشمیر کی سیاحت صرف قدرتی مناظر، جھیلوں اور تاریخی مقامات تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کی موسیقی، لوک فنون اور صوفیانہ روایات بھی اس کی منفرد شناخت کا اہم حصہ ہیں۔ ان فنون کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت، ثقافتی ادارے اور سیاحتی محکمے غلام رسول شیخ جیسے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں مناسب مواقع فراہم کریں اور ان کے فن کو معاشی تحفظ دینے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔