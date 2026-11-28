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غلام نبی آزاد کا مرحوم پیرزادہ محمد سید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، سانحہ ارتحال کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا
غلام نبی آزاد کے علاوہ محبوبہ مفتی اور ریاستی وزیر جاوید ڈار نے بھی مرحوم پیرزادہ محمد سعید کے اہلِ خانہ سے تعزیت کی۔
Published : November 28, 2026 at 3:44 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): سینئر سیاسی رہنما اور سابق وزیرِ اعلیٰ جموں و کشمیر غلام نبی آزاد نے سنیچر کے روز مرحوم کانگریس رہنما اور سابق رکنِ اسمبلی پیرزادہ محمد سعید کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے اہلِ خانہ سے ملاقات کی اور ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت پیش کی۔
اس موقعے پر غلام نبی آزاد نے مرحوم پیرزادہ محمد سعید کے ساتھ اپنے دیرینہ، قریبی اور گہرے تعلقات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے سب سے قریبی ساتھیوں اور دوستوں میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیرزادہ محمد سعید کے ساتھ ان کی رفاقت کئی دہائیوں پر محیط تھی اور دونوں نے اپنے سیاسی سفر کا ایک اہم حصہ یوتھ کانگریس میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے گزارا تھا۔
غلام نبی آزاد نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان قائم ہونے والے سیاسی اور ذاتی تعلقات مزید مضبوط ہوتے گئے اور یہ تعلقات محض سیاسی وابستگی تک محدود نہیں رہے بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان گہرے خاندانی روابط میں تبدیل ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے باہمی تعلقات آج بھی اسی خلوص اور محبت کے ساتھ برقرار تھے۔
انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ پیرزادہ محمد سعید کے انتقال سے انہیں ذاتی طور پر ایک ایسا صدمہ پہنچا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک انتہائی قریبی دوست اور دیرینہ ساتھی کے بچھڑ جانے سے دونوں خاندانوں کے درمیان ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس رشتے کا ایک اہم فرد ان کے درمیان موجود نہیں رہا۔
غلام نبی آزاد نے کہا کہ پیرزادہ محمد سعید کی جدائی کا غم ان کے لیے طویل عرصے تک ناقابلِ فراموش رہے گا اور اس نقصان سے سنبھلنا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرحوم کی شخصیت، ان کی سیاسی خدمات اور طویل سیاسی جدوجہد نے انہیں ایک منفرد مقام عطا کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ پیرزادہ محمد سعید کے انتقال سے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ سیاسی میدان میں بھی ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے، جسے پُر کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ ان کی سیاسی بصیرت، تجربہ، خلوص اور دیرینہ سیاسی وابستگی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔
غلام نبی آزاد نے مرحوم کے اہلِ خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں وہ سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
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سینئر کانگریس رہنما اور سابق رکنِ اسمبلی پیرزادہ محمد سعید کے گزشتہ روز انتقال کے بعد سیاسی و سماجی حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کے انتقال کو جنوبی کشمیر کی سیاسی و سماجی زندگی کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔
مرحوم پیرزادہ محمد سعید کے انتقال پر مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ سرکردہ رہنماؤں، سماجی شخصیات اور عوامی حلقوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سیاسی خدمات، عوامی وابستگی اور طویل سیاسی جدوجہد کو خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔
اس سلسلے میں سابق وزیرِ اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی، وزیرِ زراعت جاوید احمد ڈار اور سینئر سیاسی رہنما غلام نبی آزاد سمیت کئی سرکردہ رہنماؤں نے مرحوم کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے اہلِ خانہ سے ملاقات کی اور تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔
رہنماؤں نے سوگوار خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی سیاسی خدمات اور عوامی زندگی میں ان کے کردار کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیرزادہ محمد سعید ایک تجربہ کار سیاسی رہنما تھے جنہوں نے کئی دہائیوں تک عوامی اور سیاسی میدان میں اپنی خدمات انجام دیں۔
سیاسی و سماجی شخصیات نے مرحوم کے انتقال کو ایک ناقابلِ تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا طویل عرصے تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔
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