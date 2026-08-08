ETV Bharat / jammu-and-kashmir
غلام احمد میر کا جموں و کشمیر کے خصوصی درجے کے دفاع پر زور
خصوصی درجے پر تنقید کرنے والوں کوغلام احمد میر نےکہا کہ اس طرح کے بیانات ان کے سیاسی عزائم اور ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔
Published : August 8, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 4:26 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور ڈورو اسمبلی حلقے کے رکنِ اسمبلی غلام احمد میر نے جموں و کشمیر کے خصوصی درجے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ الحاقِ بھارت کے وقت اُس دور کے حالات اور خطے کی اقتصادی صورتحال کو مدِنظر رکھتے ہوئے خصوصی آئینی تحفظات فراہم کیے گئے تھے۔
غلام احمد میر نے کہا کہ جموں و کشمیر کی عوام کو اس بات پر فخر ہے کہ اُس وقت کے وزیرِ اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے خطے کے مخصوص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصی درجہ فراہم کیا تھا۔ ان کے مطابق کانگریس آج بھی اس مؤقف پر قائم ہے کہ جموں و کشمیر کی عوام، بالخصوص پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مناسب آئینی اور سیاسی تحفظات حاصل ہونے چاہئیں۔
انہوں نے خصوصی درجے پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بیانات ان کے سیاسی عزائم اور ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ میر نے ان سیاسی قوتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جن کے نظریاتی پس منظر کو وہ ناتھورام گوڈسے کی سوچ سے جوڑتے ہیں۔
غلام احمد میر نے کہا کہ کانگریس جموں و کشمیر کے لیے حقیقی اور مناسب آئینی و سیاسی تحفظات کی بحالی کے مطالبے پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ گزشتہ برسوں کے دوران بعض سیاسی جماعتوں کو انتخابی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تاہم حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اور مناسب وقت آنے پر ان معاملات پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس اور اس کے ہم خیال ساتھی گزشتہ کئی برسوں سے پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر کے ساتھ ہونے والی مبینہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کرکے اسے مرکز کے زیرِ انتظام خطے میں تبدیل کیا گیا اور وہ آئینی تحفظات بھی واپس لیے گئے جنہیں کانگریس خطے کے عوام کا تحفظ سمجھتی ہے۔میر نے کہا کہ جب نئی دہلی میں سیاسی تبدیلی آئے گی تو کانگریس اور اس کے ہم خیال جماعتیں جموں و کشمیر کے عوام کے لیے درکار حقیقی اور مناسب آئینی و سیاسی تحفظات پر دوبارہ غور کریں گی۔
ایک سوال کے جواب میں ملک کے سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کے آثار اور جنتر منتر پر احتجاج اور بعض ریاستوں کے انتخابی نتائج کے بعد کیا سیاسی فضا میں تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں غلام احمد میر نے کہا کہ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آ رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کی مبینہ ’’بدانتظامی‘‘ اور ’’تقسیم کی سیاست‘‘ سے پہلے ہی تنگ آ چکے تھے۔ میر نے الزام عائد کیا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، سی بی آئی اور محکمہ انکم ٹیکس سمیت مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کے مبینہ استعمال کے باعث لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا ہوا۔
مزید پڑھیں: حادثہ میں ڈرائیور کی ٹانگ کٹی، ہائی کورٹ نے 100فیصد روزگار ختم ہونے کا ٹریبونل کا فیصلہ رکھا برقرار
انہوں نے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلبا کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان طلبا نے تحقیقاتی ایجنسیوں کے خوف کے بغیر اپنے مطالبات اور حقوق کے لیے آواز بلند کی۔
غلام احمد میر نے دعویٰ کیا کہ جنتر منتر پر بڑی تعداد میں طلبا نے جمع ہوکر اپنی آواز بلند کی، تاہم احتجاج کے دوران ان کے خلاف مبینہ طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے لاٹھی چارج اور پیلٹ گنز کے استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس مبینہ کارروائی کی ملک بھر کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی مذمت کی گئی۔