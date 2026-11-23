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رام مندر ٹرسٹ پر غلام احمد میر کے سنگین سوالات، زمین کی خرید و فروخت اور عقیدت مندوں کے چندوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا الزام
میر نےکہا کہ کسی بھی مذہبی ادارے کے انتظام کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کو عوامی عطیات کے حوالے سے جواب دہ ہونا چاہیے۔
Published : November 23, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 5:34 PM IST
ویری ناگ: (رؤف احمد وانی) آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور ایم ایل اے ڈورو غلام احمد میر نے رام مندر ٹرسٹ کے کام کاج پر کئی سنگین سوالات اٹھاتے ہوئے زمین کی خرید و فروخت اور عقیدت مندوں کی جانب سے دیے گئے چندوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کیے ہیں۔
غلام احمد میر اتوار کے روز ویری ناگ میں جل شکتی محکمے کی ایک واٹر سپلائی اسکیم کے افتتاح کے موقع پر ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں سمیت مختلف معاملات پر اظہار خیال کیا۔
رام مندر ٹرسٹ کے معاملے پر بات کرتے ہوئے غلام احمد میر نے الزام لگایا کہ رام مندر سے وابستہ زمین تقریباً چار لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے حاصل کی گئی، جسے بعد میں مبینہ طور پر پچاس کروڑ روپے کی قیمت پر فروخت کیا گیا۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ مندر میں عقیدت مندوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے عطیات، جن میں سونا، چاندی اور نقد رقم شامل ہیں، کے استعمال اور انتظام میں بھی مبینہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔
غلام احمد میر نے سوال اٹھایا کہ کسی بھی مذہبی ادارے کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کو عوامی عطیات اور عقیدت مندوں کے اعتماد کے حوالے سے جواب دہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی عقیدت اور لوگوں کے جذبات سے وابستہ معاملات میں شفافیت اور جواب دہی انتہائی ضروری ہے۔ تاہم، ان کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
اپنے خطاب کے دوران غلام احمد میر نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں کنیاکماری سے کشمیر تک نکالی گئی بھارت جوڑو یاترا کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس یاترا نے ملک میں بھائی چارے، محبت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے پیغام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک میں تقسیم اور تفریق کی سیاست کے ذریعے مخصوص طبقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سماج میں پولرائزیشن کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے۔
انتخابی عمل پر سوالات اٹھاتے ہوئے غلام احمد میر نے ووٹر لسٹوں میں مبینہ چھیڑ چھاڑ اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے طریقہ کار پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انتخابی طریقہ کار میں کی گئی بعض تبدیلیوں سے ووٹروں کے جمہوری حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فارم نمبر 6 کے حوالے سے مبینہ بے ضابطگیوں کا ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ بعض سرکلرز بعد میں واپس بھی لیے گئے۔
غلام احمد میر نے انتخابی اداروں میں شفافیت اور جواب دہی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوری حقوق اور انتخابی عمل کی ساکھ کا تحفظ ناگزیر ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد جمہوریت کے تحفظ، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ملک کے کثیر الثقافتی تشخص کو برقرار رکھنے کے معاملے پر متحد ہے۔
واضح رہے کہ رام مندر ٹرسٹ، زمین کی خرید و فروخت اور عطیات سے متعلق تمام الزامات غلام احمد میر کی جانب سے خطاب کے دوران عائد کیے گئے ہیں، جن کی اس رپورٹ میں آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔