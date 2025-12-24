ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں انتیس دسمبر تک موسم ابر آلود رہنے کا امکان
سرینگر میں درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس جب کہ گلمرگ میں منفی 4.2 سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
Published : December 24, 2025 at 11:37 AM IST
سرینگر: محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ گلمرگ منفی 4.2 ڈگری سیلسیس کے ساتھ خطے میں سرد ترین مقام کے طور پر ابھرا۔
محکمہ موسمیات کے سرینگر مرکز کے مطابق، حالیہ بارش اور برف باری کے باوجود کئی علاقوں میں رات کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا، جب کہ کئی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے نیچے رہا۔ پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.2 ڈگری سیلسیس، کپواڑہ میں 2.0 ڈگری سیلسیس، قاضی گنڈ میں 3.2 ڈگری اور کوکرناگ میں 2.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا کہ جموں و کشمیر میں 29 دسمبر تک عام طور پر موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ اس عرصے کے دوران میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کی توقع ہے، جبکہ بالائی مقامات پر ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ 30 دسمبر سے یکم جنوری تک، کچھ علاقوں میں پھر سے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری ہوسکتی ہے، اس کے بعد دو اور تین جنوری کے درمیان زیادہ تر ابر آلود موسم رہے گا۔
جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہنے کا امکان ہے، خاص طور پر صبح اور رات کے اوقات میں، جس سے مرئیت اور نقل و حمل متاثر ہو سکتی ہے۔
عہدیداروں نے کہا کہ حالیہ بارش نے پوری وادی میں ایئر کوالٹی کو بہتر کیا ہے، بارش کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری دکھائی دے رہی ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ اس بارش کے بعد، 30 دسمبر تک موسم خشک اور سرد رہنے کی توقع ہے، جس سے ہوا کے معیار میں مزید بہتری آئے گی۔
دریں اثنا، کشمیر اور ملک کے باقی حصوں کے درمیان اہم سطحی رابطہ سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حرکت سنگل لین ٹریفک اور سڑک کی حالت کی وجہ سے کئی حصوں پر سست رہی۔ ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹر نے کہا کہ این ایچ 44 پر ایک ہیوی گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے بانہال، دیول، ناشری اور دلواس کے ساتھ ساتھ ماروگ اور کشتواڑی پاتھری کے درمیان سست حرکت دیکھی گئی۔
حکام نے مسافروں اور لائٹ موٹر وہیکل چلانے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ دن کے وقت سفر کو ترجیح دیں اور رات کے سفر سے گریز کریں، خاص طور پر ناشری ٹنل اور نیویگ ٹنل کے درمیان۔ مسافروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اوور ٹیکنگ، غلط لین ڈرائیونگ اور بے ضابطگی بھیڑ کا باعث بن سکتی ہے۔
موسم اور سڑک کی بہتر صورت حال کے پیش نظر، ٹریفک حکام نے کہا کہ جموں اور سرینگر میں ٹریفک کنٹرول یونٹس کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ، جموں سرینگر ہائی وے کے دونوں طرف ایل ایم ویز، مسافر گاڑیوں اور نجی کاروں کو چلنے کی اجازت ہے۔ تاہم، کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ روڈ اور مغل روڈ پر برف جمع ہونے کی وجہ سے نقل و حرکت معطل رہی۔
وادی میں، کلیئرنس کے بعد سرینگر-سونمرگ-گمری روڈ پر ریگولیٹڈ ٹریفک کی نقل و حرکت کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ گاڑیوں کو پھسلن کی وجہ سے اینٹی سکڈ چینز رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
موسم کا اثر ہوائی سفر میں بھی پڑا ہے۔ سرینگر ہوائی اڈے نے ایک پرواز کی منسوخی کا اعلان کیا ہے۔ کولکاتہ جانے والی انڈیگو کی پرواز آپریشنل وجوہات کی وجہ سے آج منسوخ کر دی گئی۔ ہوائی اڈے کے حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ ہوائی اڈے پر جانے سے پہلے متعلقہ ایئرلائن سے اپنی پرواز کی حالت کی دوبارہ تصدیق کر لیں۔
