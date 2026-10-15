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جموں میں جین زی آف جے کے ایل کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاج، جوابدہی کا مطالبہ
'راجا کی جان طوطے میں ہے' کے نعرے کے ساتھ نوجوانوں نے کہا کہ جمہوریت میں سوال کرنا ہمارا حق ہے۔
Published : October 15, 2026 at 8:22 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں میں بدھ کے روز جین زی آف جے کے ایل کی جانب سے الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بہو پلازہ جموں میں شام چار بجے منعقدہ اس احتجاج کے دوران نوجوانوں نے جمہوری نظام میں جوابدہی، شفافیت اور اقتدار میں موجود افراد سے سوال کرنے کے حق پر زور دیا۔مظاہرین نے راجا کی جان طوطے میں ہے کے عنوان سے احتجاج کرتے ہوئے اپنے مطالبات اور خدشات کا اظہار کیا۔
مظاہرین کے مطابق احتجاج کا مقصد الیکشن کمشنر کے کردار اور انتخابی عمل سے متعلق امور پر سوالات اٹھانا بتایا گیا احتجاج کے منتظمین کی جانب سے جاری پیغام میں نوجوانوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ آگے آئیں، اپنی آواز بلند کریں اور اقتدار میں موجود افراد سے سوال کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں اندھی اطاعت کے بجائے جوابدہی ضروری ہے اور عوام کو اپنے نمائندوں اور اداروں سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے۔
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مظاہرین نے اس احتجا ج کو پُرامن قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان اپنے سوالات اٹھاتے رہیں گے اور اپنی آواز کو خاموش نہیں ہونے دیں گے۔ احتجاج کے ذریعے انتخابی نظام اور جمہوری اداروں کی جوابدہی سے متعلق امور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی احتجاج کے دوران شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جمہوری اقدار، شہری حقوق اور انتخابی عمل میں شفافیت کی اہمیت پر زور دیا