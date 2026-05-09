جی ڈی سی ترال نے ترال ڈگری کالج میں سالانہ دوڑ کا کیا انعقاد
ترال میں ڈگری کالج کی جانب سے سالانہ دوڑ کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔
Published : May 9, 2026 at 11:42 AM IST
ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): طلباء کے اندر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اور جسمانی صحت کے حوالے سے سماج میں پیغام پھیلانے کی غرض سے آج ڈگری کالج ترال کی جانب سے سالانہ روڈ ریس کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دوڑ لال پورہ کہلیل سے شروع ہوکر ٹاؤن ترال میں اختتام پذیر ہوئی۔
دوڑ میں کالج کے طلباء کی ایک بڑی تعداد شامل ہوئی۔ جب کہ اس موقع پر کالج کے پرنسپل جسوندر سنگھ نے ریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ محکمۂ صحت اور پولیس کی جانب سے دوڑ کے حوالے سے معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ ریس کے دوران عابد ریشی نے پہلی، فیضان امین نے دوسری اور انجم الاسلام نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
دوڑ سے صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن
کالج کے پرنسپل جسوندر سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ ہر سال کی طرح امسال بھی اس ریس کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ ایک صحت مند معاشرے کے حوالے سے پیغام سماج کو دیا جائے۔ انہوں نے دوڑ کے کامیاب انعقاد پر تعاون پر ترال انتظامیہ اور پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے اس دوڑ کے انعقاد کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا گیا۔
طلبا نے اس طرح کی دوڑ کو کافی مفید قرار دیا
انہوں نے مستقبل میں بھی اس قسم کے بیداری پروگرام جاری رکھے جانے کے عزم کا اظہار کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ریس میں شمولیت اختیار کر سکیں۔ ادھر، پروگرام میں شریک طلبہ نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس دوڑ کے ذریعہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کو ممکن بنانے کی کوشش کریں گے۔ طلبا دوڑ کا استعمال صحت مند معاشرے کی تشکیل کرنے کے لیے کافی پر جوش ہیں اور انہوں نے اس طرح کی دوڑ کو کافی مفید قرار دیا۔