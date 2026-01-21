ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈہ: طالبہ کی مبینہ طور خودکشی سے موت، تحقیقات کا حکم جاری، اسسٹنٹ پروفیسر معطل
گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڈہ میں زیر تعلیم ایک طالبہ کی مبینہ خودکشی کی جانچ کے لیے حکومت نے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 21, 2026 at 12:29 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : جموں کشمیر ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے گورنمنٹ ڈگری کالج (GDC Doda) ڈوڈہ کی ایک طالبہ کی مبینہ خودکشی کے معاملے کی جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں جبکہ تحقیقات مکمل ہونے تک ایک فیکلٹی ممبر کو معطل بھی کر دیا گیا ہے۔
جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے کے مطابق 16 جنوری 2026 کو جی ڈی سی، ڈوڈہ کی طالبہ کی مبینہ خودکشی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی کو واقعے سے جڑے تمام حالات کا جائزہ لینے اور سات دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
تحقیقی کمیٹی میں ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر ڈائریکٹر کالجز ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سنجے کمار ٹکو، ڈپٹی سیکریٹری ٹو گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور سید عشرت سیکریٹری ٹو گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ شامل ہیں۔
جاری کیے گئے ایک علیحدہ حکمنامے میں گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڈہ میں شعبہ کامرس کے اسسٹنٹ پروفیسر منظور احمد کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک مذکورہ فیکلٹی ممبر کو ڈائریکٹر کالجز جموں و کشمیر کے دفتر کے ساتھ منسلک رکھا جائے گا۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔
