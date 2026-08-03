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تحریک المجاہدین کے سابق سربراہ عبداللہ غزالی قتل کیس میں ملزم قصوروار قرار
سرینگر کی گاؤکدل اہل حدیث مسجد میں سال 2020میں ہوئے قتل میں عدالت نے ملزم کو قصوروار ٹھہرایا، سزا پر سماعت 6 اگست کو ہوگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 3, 2026 at 9:02 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک عدالت نے پیر کو 2020 میں گاؤکدل کی مرکزی اہل حدیث مسجد کے اندر عبدالغنی ڈار المعروف عبداللہ غزالی کے قتل کے مقدمے میں غلام محی الدین ڈار کو قصوروار قرار دے دیا۔
پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حق نواز زرگر نے قرار دیا کہ استغاثہ قتل کے الزام کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے، جس کے بعد ملزم کو سابق رنبیر پینل کوڈ (آر پی سی) کی دفعہ 302 کے تحت مجرم ٹھہرایا گیا۔ عدالتی حکم کے مؤثر حصے میں کہا گیا: "ملزم کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے اور سزا کی مقدار سے متعلق دلائل کے لیے مقدمہ 6 اگست 2026 کو پیش کیا جائے گا۔"
مقدمے کے اگلے مرحلے میں جمعرات کو سزا کے تعین پر سماعت ہوگی، جس دوران استغاثہ اور دفاع - دونوں - عدالت کے سامنے سزا کی مقدار سے متعلق اپنے دلائل پیش کریں گے۔
کیا ہے اصل مقدمہ
یہ مقدمہ پولیس اسٹیشن مائسومہ میں ایف آئی آر نمبر 03/2020 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ جس کی سماعت پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، سرینگر کی عدالت میں کیس نمبر Murder/0000006/2024 کے طور پر ہوئی۔ مقدمے کا سی این آر نمبر JKSG010007422020 ہے۔
استغاثہ کے مطابق عبدالغنی ڈار کو 2020 میں سرینگر کے گاؤکدل علاقے میں واقع مرکزی اہل حدیث مسجد کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ عبدالغنی ڈار، جنہیں عبداللہ غزالی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، عسکری تنظیم تحریک المجاہدین کے سابق سربراہ تھے۔
تحقیقات کے بعد پولیس نے ڈلگیٹ کے ایک رہائشی غلام محی الدین ڈار کو سرینگر کے کرن نگر علاقے سے گرفتار کیا اور بعد میں متعلقہ عدالت میں اس کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔
دوران سماعت استغاثہ نے ملزم کے خلاف الزام ثابت کرنے کے لیے مختلف نوعیت کے شواہد پیش کیے۔ استغاثہ کے مطابق مقدمے میں حالات و واقعات کی ایک مکمل کڑی موجود تھی، جس میں واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج، عینی شاہدین کے بیانات، زبانی شواہد، سائنسی اور فارنسک مواد، تحقیقات کے دوران برآمد ہونے والی اشیاء اور دیگر قابلِ اعتراض حالات شامل تھے۔
استغاثہ کا موقف تھا کہ تمام شواہد کو یکجا طور پر دیکھنے سے ملزم کے خلاف قتل کا الزام کسی معقول شک و شبہے سے بالاتر ثابت ہوتا ہے۔
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