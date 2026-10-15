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جواہر ٹنل کے قریب گیس سے بھرے ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی سے بڑا حادثہ اس وقت ٹل گیا جب جواہر ٹنل کے قریب گیس ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔
Published : October 15, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 12:09 PM IST
ویری ناگ، اننت ناگ: (رؤف احمد وانی): جواہر ٹنل کے قریب اوموہ کراسنگ کے مقام پر گیس سے بھرے ایک ٹینکر میں اچانک آگ لگنے سے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، تاہم فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں ایک ممکنہ بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا۔
اطلاعات کے مطابق جواہر ٹنل کے نزدیک اوموہ کراسنگ پر گیس سے بھرے ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو طلب کیا گیا۔ اطلاع موصول ہوتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائی شروع کردی۔
ممکنہ دھماکے سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہونے کا خطرہ
فائٹرز نے پیشہ ورانہ مہارت اور مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں لایا اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ گیس سے بھرے ٹینکر میں آگ لگنے کا واقعہ انتہائی حساس نوعیت کا تھا، کیونکہ ایسے حالات میں آگ کے پھیلنے یا کسی ممکنہ دھماکے کے خدشے کے باعث بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔
تاہم فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت مداخلت سے ایک بڑے سانحے کا خطرہ ٹل گیا اور صورتحال پر قابو پالیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران ہنگامی خدمات کی فوری دستیابی اور اہلکاروں کی مستعدی اہم ثابت ہوئی۔
جموں و کشمیر کے اہم زمینی رابطوں میں جواہر ٹنل
واقعے کی وجوہات، ٹینکر کو پہنچنے والے نقصان اور کسی جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکیی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جواہر ٹنل جموں و کشمیر کے اہم زمینی رابطوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے روزانہ بڑی تعداد میں گاڑیاں اور مال بردار ٹرک گزرتے ہیں۔ ایسے اہم راستوں پر آتشزدگی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی خدمات کی بروقت کارروائی نہایت اہمیت رکھتی ہے۔