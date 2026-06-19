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وادی میں لہسن کی کاشت سے زرعی انقلاب، سالانہ پیداوار 70 ہزار میٹرک ٹن سے تجاوز
کشمیر کے لہسن کی صنعت حالیہ برسوں میں ایک نہایت منافع بخش تجارتی شعبے کے طور پر ابھری ہے۔
Published : June 19, 2026 at 5:12 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) وادی کشمیر میں لہسن کی کاشتکاری سیب کے متوازی کے طور پر ابھر رہا ہے، لہسن کی کاشت ایک اہم زرعی سرگرمی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور یہ فصل مقامی معیشت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ وادی کشمیر میں سالانہ لہسن کی پیداوار موسمی حالات اور زیرِ کاشت رقبے کے مطابق 70 ہزار میٹرک ٹن تک پہنچ گئی ہے۔جو 4500 ہیکٹر اراضی پر کاشت کی جاتی ہے ،مجموعی پیداوار میں سے تقریبا 30 ہزار میٹرک ٹن وادی سے باہر برآمد کیا گیا۔
اعدادوشمار کے مطابق سنہ 2023 میں 32 ہزار میٹرک ٹن، سنہ 2024 اور 2025 میں 50 سے 55 ہزار میٹرک ٹن پیداوار ہوئی تھی اور رواں برس پیداواری صلاحیت میں تقریبا 30 فیصد اضافہ ہوا ہے اس فصل سے وابستہ زرعی شعبہ کو فی سال تقریبا 3 سو کروڑ کی آمدنی حاصل ہوتی ہے، جس سے ہزاروں کسانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ بہتر زرعی طریقوں بہتر مارکیٹنگ اور حکومتی معاونت کے باعث گزشتہ کئی برسوں میں اس فصل کے زیرِ کاشت رقبے میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔
کشمیر کے لہسن کی صنعت حالیہ برسوں میں ایک نہایت منافع بخش تجارتی شعبے کے طور پر ابھری ہے۔ کشمیر کا لہسن اعلیٰ معیار کی وجہ سے ملک بھر میں خاص مقبولیت رکھتا ہے۔ اس کی مانگ نہ صرف مقامی منڈیوں میں بلکہ ملک کی مختلف ریاستوں میں بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس پیداوار کو مقامی منڈیوں کے علاوہ تمل ناڈو، کرناٹک، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش جیسی بڑی منڈیوں میں فروخت کیا گیا، جس سے کاشتکاروں کو خاطر خواہ آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق اگر کسانوں کو بہتر مارکیٹنگ، ذخیرہ سازی اور پروسیسنگ کی سہولیات فراہم کی جائیں تو کشمیر کا لہسن قومی سطح پر ایک مضبوط برانڈ کے طور پر ابھر سکتا ہے اور خطے کی زرعی معیشت کو مزید مستحکم بنا سکتا ہے۔ لہسن کشمیر کے گھروں میں روزمرہ استعمال ہونے والی ایک اہم غذائی شے ہے۔ تازہ لہسن کے علاوہ اس سے تیار کیا جانے والی پیسٹ بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی غذائی اور طبی افادیت، خصوصاً قدرتی اینٹی بایوٹک خصوصیات، مارکیٹ میں اس کی مانگ کو مزید بڑھاتی ہیں۔عام طور پر لہسن کی کاشت اکتوبر سے نومبر کے آخر تک کی جاتی ہے جبکہ فصل کی کٹائی جون میں ہوتی ہے
جنوبی کشمیر کے اضلاع،اننت ناگ ، کولگام اور پلوامہ لہسن کی پیداوار کے اہم مراکز کے طور پر ابھرے ہیں۔ سنہ 2024 میں اننت ناگ ضلع میں 600 ہیکٹر اراضی پر لہسن کی کاشت کی گئی تھی جو دو گناہ سے زیادہ بڑھ کر 1400 ہیکٹر سے زائد رقبہ تک پہنچ گیا ہے جس سے 16 ہزار میٹرک ٹن پیداوار حاصل ہوئی ہے۔کولگام کو لہسن کی پیداوار کے لیے خاص شہرت حاصل ہے۔ ضلع کولگام میں سالانہ 1,800 سے زائد میٹرک ٹن لہسن کی پیداوار ہوتی ہے،اسی طرح ضلع پلوامہ بھی لہسن کی کاشت کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے، جہاں 600 ہیکٹر سے زائد رقبے پر اس فصل کی کاشت کی جاتی ہے۔
چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شاہنواز شاہ کے مطابق گزشتہ چند برسوں کے دوران لہسن کی پیداوار میں دو گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لہسن ایک ایسی کیش کراپ ہے جس میں لاگت نسبتاً کم جبکہ منافع زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کسان بالخصوص خواتین اس کی کاشت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کئی کسان سیب کے باغات میں بھی لہسن کی کاشت کر رہے ہیں اور جدید زرعی تکنیکوں کے استعمال سے پیداوار میں مزید اضافہ ممکن ہوا ہے، جس کے مثبت اثرات کسانوں کی آمدنی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔
ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ محکمہ کے اے ایم او مشتاق احمد نے بتایا کہ بڑھتی ہوئی پیداوار کو مدنظر رکھتے ہوئے جبلی پورہ فروٹ منڈی میں 45 تاجروں کو شیڈس فراہم کیے گئے ہیں تاکہ کسانوں کو براہِ راست منڈی تک رسائی اور بہتر مارکیٹنگ سہولیات میسر آ سکیں۔ ان کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں سال لہسن کی پیداوار میں تقریباً 30 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ منڈی سے روزانہ تقریباً دو درجن ٹرک ملک کی مختلف ریاستوں، خصوصاً جنوبی ہندوستان، کو روانہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف بیس روز کے عرصے میں منڈی کا کاروباری حجم تقریباً 6 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے، جو اس فصل کی بڑھتی ہوئی معاشی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
لہسن کے تاجر مشتاق احمد بانڈے کا کہنا ہے کہ سیب کے مقابلے میں لہسن کی کاشت کسانوں کو زیادہ منافع فراہم کر رہی ہے کیونکہ اس میں اخراجات کم ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ بیس دنوں کے دوران وہ ملک کی مختلف منڈیوں کو تقریباً 50 گاڑیاں روانہ کر چکے ہیں اور آئندہ دو ماہ تک سپلائی کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسانوں کو لہسن کی گریڈنگ، صفائی، سُکھائی اور دیگر پراسیسنگ پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کیونکہ انہی عوامل کی بدولت بہتر قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان کے مطابق مارکیٹ میں کشمیر کے لہسن کی مانگ کافی بہتر ہے، لیکن معیاری پراسیسنگ کے بغیر کسان اپنی پیداوار کی مکمل معاشی قدر حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔
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یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ کشمیر کے لہسن کی کاشت نہ صرف زرعی پیداوار میں اہم کردار ادا کر رہی ہے بلکہ مقامی معیشت، روزگار اور کسانوں کی آمدنی میں بھی نمایاں اضافہ کر رہی ہے۔ اگر جدید زرعی تکنیکوں اور بہتر مارکیٹنگ کے طریقوں کو مزید فروغ دیا جائے تو کشمیر مستقبل میں لہسن کی پیداوار اور برآمدات کا ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔