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آبی ذخائر اور سڑکوں کے کنارے کچرے کے ڈھیر، سوچھ بھارت مشن کے دعووں پر زمینی صورتحال پر سوالیہ نشان
عوامی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ کچروں کے شیڈز کو آبادیوں سے دور منتقل کرے اور انہیں تلف کرنے کا مستقل نظام قائم کرے۔
Published : October 2, 2026 at 4:14 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): دو اکتوبر کو ملک بھر میں سوچھ بھارت مشن کے آغاز کی سالگرہ کے موقعے پر صفائی ستھرائی، صحت مند ماحول اور شہری ذمہ داری کے عزم کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت نے دو اکتوبر سال 2014 کو مہاتما گاندھی کے یومِ پیدائش کے موقعے پر سوچھ بھارت مشن کا آغاز کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد ملک کو صاف ستھرا بنانے کے ساتھ ساتھ صفائی کو عوامی زندگی کا مستقل حصہ بنانا تھا۔
مہم کے تحت کھلے میں رفع حاجت کے خاتمے، ہر گھر میں بیت الخلاء کی سہولت کی فراہمی، کچرے کے مناسب انتظام، صفائی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور عوام میں صفائی کے حوالے سے شعور پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ گزشتہ بارہ سالوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات بھی کیے گئے، تاہم بعض علاقوں میں زمینی سطح پر صفائی سے متعلق مسائل اب بھی برقرار ہیں۔
وادی کشمیر کے مختلف علاقوں، بالخصوص دور افتادہ اور پسماندہ بستیوں میں مقامی لوگوں کی جانب سے وقتاً فوقتاً یہ شکایات سامنے آتی رہی ہیں کہ انہیں صفائی کی بنیادی سہولیات مکمل طور پر دستیاب نہیں ہیں۔ بعض علاقوں میں مناسب بیت الخلاء، نکاسی آب اور کچرے کی بروقت منتقلی کا مسئلہ بھی موجود ہے، جس کے باعث سوچھ بھارت مشن کے مقاصد کے عملی نفاذ پر سوالات اٹھتے ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق کئی علاقوں میں سوچھ بھارت مشن کے تحت کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے شیڈز قائم کیے گئے ہیں، لیکن بعض مقامات پر یہ شیڈز آبادیوں، آبی ذخائر یا سڑکوں کے کناروں کے قریب بنائے گئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان مقامات پر کچرا جمع ہونے کے بعد اگر اسے بروقت منتقل نہ کیا جائے، تو یہ عارضی مراکز خود گندگی کے بڑے ڈھیروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
مقامی آبادی کے مطابق کچرے کے انباروں سے نہ صرف آس پاس کا ماحول متاثر ہو رہا ہے بلکہ آبی ذخائر کے قریب قائم ایسے مقامات سے پانی کے آلودہ ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ سڑکوں اور آبادیوں کے قریب کچرا جمع رہنے کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے، جبکہ گندگی کے باعث بعض مقامات پر آوارہ کتوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے راہگیروں، مقامی آبادی اور خصوصاً بچوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔
کچرے کے نامناسب انتظام کا ایک اہم پہلو پلاسٹک اور پولی تھین کا بڑھتا ہوا استعمال بھی ہے۔ مختلف پابندیوں اور بیداری مہمات کے باوجود کئی علاقوں میں پلاسٹک کا کچرا سڑکوں، ندی نالوں، آبی ذخائر اور کھلی جگہوں پر نظر آتا ہے۔ بارش کے دوران یہی کچرا پانی کے بہاؤ کے ساتھ ندی نالوں اور دیگر آبی وسائل تک پہنچ جاتا ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ نکاسی آب کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔
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مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ صرف کچرا جمع کرنے کے لیے شیڈز قائم کرنا نہیں، بلکہ اس کچرے کو مقررہ وقت پر وہاں سے اٹھا کر سائنسی اور محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کا مستقل نظام قائم کرنا ہے۔ ان کے مطابق کئی مقامات پر کچرا جمع کرنے کا انتظام تو موجود ہے، لیکن اسے باقاعدگی سے منتقل کرنے، کچرے کی علیحدگی، ری سائیکلنگ اور حتمی تلفی کے لیے مؤثر میکانزم نظر نہیں آتا۔
شہریوں کے مطابق سرکاری محکموں کی جانب سے صفائی اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بیداری پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان مہمات کے ساتھ زمینی سطح پر مؤثر نگرانی اور مستقل کچرا انتظامی نظام موجود نہ ہو تو مطلوبہ نتائج حاصل کرنا مشکل ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کچرا جمع کرنے کے مقامات کے انتخاب پر بھی نظرثانی کی جائے اور آبادیوں، سڑکوں اور آبی ذخائر سے مناسب فاصلے پر ایسے مراکز قائم کیے جائیں۔
ماہرین اور شہریوں کے مطابق صفائی کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے گھر گھر سے کچرا جمع کرنے، خشک اور گیلے کچرے کو الگ کرنے، باقاعدہ منتقلی، ری سائیکلنگ، سائنسی تلفی اور کچرے کے مقامات کی مسلسل نگرانی کا مربوط نظام ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دور دراز علاقوں میں بیت الخلاء، نکاسی آب اور دیگر بنیادی صفائی کی سہولیات کو یقینی بنانا بھی لازمی ہے۔
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مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سوچھ بھارت مشن کا مقصد صرف صفائی کے حوالے سے شعور پیدا کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا مستقل نظام قائم کرنا ہے جس کے نتیجے میں گندگی کو پیدا ہونے سے روکنے، اسے مناسب طریقے سے جمع کرنے اور محفوظ انداز میں ٹھکانے لگانے کے تمام مراحل مؤثر انداز میں انجام پائیں۔ ان کے مطابق حکومت، مقامی انتظامیہ، متعلقہ محکموں اور عام شہریوں کی مشترکہ ذمہ داری سے ہی صفائی کے نظام میں پائیدار بہتری لائی جا سکتی ہے۔
شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سوچھ بھارت مشن کے تحت قائم کچرا جمع کرنے والے مراکز اور شیڈز کا زمینی سطح پر جائزہ لیا جائے، آبی ذخائر اور آبادیوں کے قریب موجود نامناسب مقامات کو منتقل کیا جائے، کچرے کی روزانہ یا مقررہ وقفوں پر منتقلی یقینی بنائی جائے اور اس کی سائنسی تلفی کے لیے ایک واضح اور مؤثر میکانزم وضع کیا جائے، تاکہ صفائی مہم کے مقاصد محض بیداری پروگراموں تک محدود نہ رہیں بلکہ ان کے مثبت اثرات زمینی سطح پر بھی نمایاں ہوں۔
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