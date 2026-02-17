جموں: دو پاکستانی شہری اور ایک گینگسٹر پولیس پر حملہ کرنے کے بعد جوینائل ہوم سے فرار، چھاپے جاری

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حکام نے بتایا کہ مفرور ملزمین کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
By PTI
Published : February 17, 2026 at 8:41 AM IST
جموں: دو پاکستانی شہریوں سمیت تین قیدی جموں کے سرحدی علاقے میں ایک جوینائل ہوم سے پیر کے روز ڈیوٹی پر موجود دو پولیس اہلکاروں کو مبینہ طور پر حملہ کرنے اور زخمی کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ شام 5.15 بجے کے قریب آر ایس پورہ کے جوینائل ہوم میں پیش آیا۔
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ "تین قیدیوں بشمول آر ایس پورہ کے دبلہار کا رہائشی گینگسٹر کرجیت سنگھ عرف گگا اور پاکستانی شہری محمد سناء اللہ اور احسن انور نے مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد جوینائل ہوم سے فرار ہو گئے"۔
اہلکاروں نے بتایا کہ قیدیوں کے حملے میں دو پولیس اہلکار ایس پی او ونے اور ہیڈ کانسٹیبل پروین زخمی ہوگئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخمی اہلکاروں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
گینگسٹر کے ایک مبینہ ویڈیو میں اسے جوینائل ہوم کے اندر فائرنگ ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، جس سے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ گینگسٹر کا تعلق کھوف (Khauff) گینگ سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ دیسی پستول قیدی تک کیسے پہنچی۔ حکام نے بتایا کہ فرار ہونے والوں کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات اور انسپکٹر جنرل آف پولیس بھیم سین ٹوٹی نے دیگر افسران کے ساتھ جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ اس دوران سابق ڈی جی پی ایس پی وید نے اس واقعے پر پولیس سے سوال کیا اور کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں قیدی اب نابالغ نہیں ہیں۔
انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "انہیں جووینائل ہوم سے باہر منتقل کیا جانا چاہیے تھا۔ جووینائل جسٹس بورڈ جوینائل آبزرویشن ہومز کا انتظام کرتا ہے۔" وید نے مزید کہا کہ پولیس کو ایسے جوینائل ہوم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ سابق ڈی جی پی نے کہا کہ "قیدیوں میں سے ایک کے پاس مقامی طور پر بنا ہوا کٹہ تھا اور تینوں فرار ہو گئے۔ وہ ممکنہ طور پر سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پولیس کی ٹیمیں انہیں ایسا کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گی۔" سابق ڈی جی پی نے کہا۔
