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ایم ایل اے پون کمار گپتا کا گنگیرا ہلز ادھم پور کا دورہ، سیاحت کے فروغ کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری
ادھم پور ویسٹ کے ایم ایل اے پون کمار گپتا نے جاری کام کا معائنہ کیا اور ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
Published : October 28, 2026 at 12:50 PM IST
ادھم پور( آشیش دت): ادھم پور میں سیاحت اور تفریحی بنیادی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے، جس کی شروعات گنگیرا ہلز میں ایک کثیر المقاصد تفریحی میدان اور فطرت سے ہم آہنگ سیاحتی مقام کی تعمیر سے ہو رہی ہے۔ تقریباً 91 کنال سرکاری اراضی پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے اور فی الحال وہاں زمین کو ہموار کرنے کا کام جاری ہے۔ اس منصوبے کا مقصد پہاڑی چوٹی پر واقع اس دلکش مقام کو اس کی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے، ایک جدید عوامی تفریحی مقام میں تبدیل کرنا ہے۔
ادھم پور ویسٹ کے ایم ایل اے پون کمار گپتا نے ذاتی طور پر اس جگہ کا دورہ کیا، زمین کو ہموار کرنے کے جاری کام کا معائنہ کیا اور ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ٹھیکیدار اور متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت دی کہ کام کے معیار کو یقینی بنایا جائے اور اس سہولت کی تعمیر مناسب طریقے سے کی جائے۔ اس مجوزہ منصوبے کے لیے تقریباً 8 کروڑ روپے کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ بھی جمع کرائی گئی ہے، جس کی منظوری جلد متوقع ہے۔
ادھم پور کے بلند ترین مقامات میں سے ایک پر واقع گنگیرا ہلز سے پورے ادھم پور شہر کا انتہائی دلکش اور وسیع نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مجوزہ کثیر المقاصد منصوبے میں ایک کھلا کھیل کا میدان، خوبصورت پارک، اوپن جم، چہل قدمی اور ٹریکنگ کے راستے، یوگا کی سہولیات اور دیگر تفریحی سہولتیں شامل ہوں گی۔ یہ منصوبہ ادھم پور میں اپنی نوعیت کا پہلا مرکز ہوگا، جو تفریح، فٹنس، فطرت اور فرصت کے لمحات کو ایک ہی جگہ پر یکجا کرے گا۔
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یہ مقامی رہائشیوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کے لیے ایک نئی جگہ فراہم کرے گا، جبکہ سیاحوں کے لیے یہ ادھم پور کے حسن کا نظارہ کرنے کا ایک بہترین مقام ثابت ہوگا۔ اس منصوبے میں روزگار پیدا کرنے کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ یہاں کھانے پینے اور دیگر اشیاء کی چھوٹی ریڑھیاں (carts) اور سیاحوں سے متعلق دیگر سرگرمیاں تجویز کی گئی ہیں، جس سے مقامی نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے اور آمدنی حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ تکمیل کے بعد، گنگیرا ہلز ادھم پور کے لیے سیاحت، تفریح اور روزگار کے ایک نئے مرکز کے طور پر ابھرے گا، جہاں لوگ جدید عوامی سہولیات سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔