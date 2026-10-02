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جموں و کشمیر میں گاندھی جینتی کی تقریبات: عدم تشدد، صفائی اور ماحولیاتی تحفظ کا پیغام
اس موقع پر ماہرینِ تعلیم اور دیگر مقررین نے بھی گاندھی جی کی زندگی، فلسفے اور سماجی و قومی خدمات پر روشنی ڈالی۔
Published : October 2, 2026 at 8:04 PM IST
پلوامہ ؍ ترال : گاندھی جینتی کے موقع پر ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جن میں مہاتما گاندھی کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فلسفۂ عدم تشدد، صفائی، ماحولیاتی تحفظ، امن اور اجتماعی ذمہ داری کو اجاگر کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز پلوامہ کے آڈیٹوریم میں ایک خصوصی میگا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر پلوامہ، ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹرز پلوامہ سمیت انتظامیہ اور پولیس کے افسران، اساتذہ، طلبہ اور مقامی شہریوں نے شرکت کی۔
پروگرام کے دوران مختلف اسکولوں کے طلبا نے عدم تشدد کے موضوع پر ثقافتی پروگرام پیش کیے اور مہاتما گاندھی کی تعلیمات اور اصولوں کو اجاگر کیا۔ ماہرینِ تعلیم اور دیگر مقررین نے بھی گاندھی جی کی زندگی، فلسفے اور سماجی و قومی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر پلوامہ گلزار احمد بٹ نے کہا کہ ایک بہتر اور ترقی یافتہ معاشرے کی تعمیر کے لیے مہاتما گاندھی کی تعلیمات اور اصولوں کو روزمرہ زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گاندھی جینتی کے موقع پر ضلع بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا بھی انعقاد کیا گیا، جن کا مقصد ترقی اور عوامی شمولیت کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا ہے۔ دوسری جانب، سی آر پی ایف کی 182 بٹالین کی جانب سے بھی گاندھی جینتی کے موقع پر پلوامہ ضلع میں شجرکاری مہم چلائی گئی۔ 182 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر انیل کمار کی رہنمائی میں سی آر پی ایف اہلکاروں نے مختلف مقامات پر پودے لگائے۔ اس مہم کا مقصد درختوں کی اہمیت، ماحولیاتی تحفظ اور صاف و سرسبز ماحول کے فروغ کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ سی آر پی ایف اہلکاروں نے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنے اور ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔
ادھر وادی کے جنوبی کشمیر کے ترال میں بھی کانگریس کی مقامی یونٹ کی جانب سے گاندھی جینتی کے موقع پر کانگریس دفتر میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے مہاتما گاندھی کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور ان کی تصویر پر پھول چڑھائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مہاتما گاندھی کی زندگی اور جدوجہد پر روشنی ڈالی اور کہا کہ انہوں نے سچائی، عدم تشدد، امن اور اتحاد کے اصولوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔
کانگریس رہنماؤں نے کہا کہ گاندھی جی کے افکار آج بھی معاشرے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے پیغامِ عدم تشدد، بھائی چارے اور انسانیت کو نئی نسل تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں اور معاشرے میں امن، اتحاد اور باہمی احترام کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب کے دوران شرکاء نے مہاتما گاندھی کی خدمات کو یاد کیا اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
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میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس رہنما بشیر احمد بٹ نے کہا کہ موجودہ دور میں گاندھی کے فلسفے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا فلسفہ عدم تشدد، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ واضح رہے کہ گاندھی جینتی ہر سال 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کے یومِ پیدائش کے موقع پر منائی جاتی ہے۔ اس دن ملک بھر میں ان کی زندگی، خدمات اور خصوصاً سچائی اور عدم تشدد کے نظریات کو یاد کیا جاتا ہے۔