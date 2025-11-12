ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی دھماکے کے بعد کشمیر بھر میں سکیورٹی سخت، گاندربل میں وسیع پیمانے پر ناکہ چیکنگ کی مہم
دہلی میں لال قلعہ کے پاس ہوئے دھماکے کے پیش نظر گاندربل پولیس نے وسیع پیمانے پر ناکہ چیکنگ کی مہم تیز کردی۔
Published : November 12, 2025 at 7:05 AM IST|
Updated : November 12, 2025 at 7:20 AM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل میں امن و امان کو مضبوط بنانے کے مقصد سے ایک اہم حفاظتی اقدام کے تحت پولیس نے منگل کو مختلف مقامات پر وسیع پیمانے پر ناکہ چیکنگ کی۔
مشکوک افراد اور گاڑیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ضلع گاندربل کے اہم داخلی/خارجی راستوں پر عارضی چوکیاں قائم کی گئیں۔ دو گھنٹے تک جاری رہنے والی یہ کارروائی اعلیٰ پولیس افسران کی نگرانی میں نہایت مربوط انداز میں انجام دی گئی۔
مہم کے دوران بڑی تعداد میں گاڑیوں کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی اور متعدد گاڑیاں درست دستاویزات نہ ہونے پر ضبط کی گئیں۔ پولیس کی ٹیموں نے مناسب رجسٹریشن کاغذات، لائسنس، اور ممنوعہ مواد یا مشکوک اشیاء کی نقل و حمل کے لیے گاڑیوں کا معائنہ کیا۔
واضح رہے کہ دہلی میں لال قلعہ کے پاس ہوئے دھماکے کا کشمیر سے مبینہ لنک سامنے آنے کے بعد پوری وادی میں سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ گاندربل پولیس نے بتایا کہ چیکنگ کا بنیادی مقصد غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا، روڈ سیفٹی کو یقینی بنانا اور ٹریفک اور سکیورٹی کے ضوابط کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا تھا۔ اس چیکنگ کا مقصد امن و عامہ کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا تھا۔
سینئر افسران نے ذاتی طور پر متعدد ناکوں پر چیکنگ کی نگرانی کی تاکہ تمام ٹیموں کے درمیان روابط اور حقیقی وقت میں ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے۔
گاندربل پولیس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس طرح کی چیکنگ مہم میں جموں و کشمیر پولیس کے امن و امان برقرار رکھنے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کی ایک باقاعدہ خصوصیت ہیں۔
گاندربل پولیس عام لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس طرح کے حفاظتی اقدامات کے دوران تعاون کریں اور ضلع بھر میں پرامن اور محفوظ ماحول کو برقرار رکھنے میں اپنا تعاون دیں۔
