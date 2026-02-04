ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولیس ہیلپ لائن نمبر 112 پر جھوٹی کال، گاندربل پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا
ہنگامی خدمات کے غلط استعمال کے پیش نظر ملزم کو پولیس پوسٹ شادی پورہ نے قانون کی حفاظتی دفعات کے تحت حراست میں لیا ہے۔
Published : February 4, 2026 at 10:27 AM IST
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) گاندربل میں پولیس نے بار بار جھوٹی ایمر جنسی کال کرنے کے معاملے میں ایکشن لیتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہیلپ لائن نمبر 112 کا غلط استعمال کیا گیا اور پولیس کے قیمتی وسائل کو ضائع کیا۔
پولیس پوسٹ شادی پورہ کو ایمرجنسی رسپانس سسٹم 112 کے ذریعے پولیس کنٹرول روم گاندربل کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایک کال کرنے والے پرویز احمد نے اطلاع دی کہ اس کی بیوی پر حملہ ہوا ہے، اس نے فوری پولیس سے مداخلت کی درخواست کرتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس چوکی نے شکایت کنندہ سے رابطہ کیا اور ایک پولیس پارٹی کو فراہم کردہ پتے پر پہنچنے کی ہدایت دی۔ تاہم پہنچنے پر پتہ چلا کہ فون کرنے والے نے اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔
بعد ازاں تصدیق سے معلوم ہوا کہ شکایت جھوٹی اور گمراہ کن تھی۔ مزید انکوائری سے یہ بات سامنے آئی کہ کال کرنے والا، پرویز احمد سعید ولد احمد سعید ساکن نارائن باغ ایک عادی مجرم ہے جس نے جنوری سال 2026 کے دوران ہیلپ لائن نمبر (112-ERSS) کے ذریعے تین جھوٹی شکایات سمیت متعدد بار فرضی کالیں کیں۔ مبینہ طور پر یہ شرارت جان بوجھ کر کی گئی، جس کا مقصد غیر ضروری خوف و ہراس پیدا کرنا اور حقیقی ہنگامی صورت حال سے پولیس کی توجہ ہٹانا تھا۔
ملزم کی بیوی اور خاندان کے دیگر افراد کے بیانات کی بنیاد پر اور ہنگامی خدمات کے بار بار غلط استعمال کے پیش نظر ملزم کو پولیس پوسٹ شادی پورہ نے قانون کی حفاظتی دفعات کے تحت حراست میں لیا ہے تاکہ ایمر جنسی رسپانس سسٹم کی اہمیت کی حفاظت کی جاسکے۔ پولیس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہیلپ لائن نمبر 112 حقیقی ہنگامی صورت حال کے لیے ہے۔ اس اہم سروس کا غلط استعمال نہ صرف قانونی نتائج کا باعث بنتا ہے بلکہ حقیقی مصیبت میں مبتلا افراد کی بر وقت امداد میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ ذمہ داری سے کام لیں اور عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔
مزید پڑھیں: بیوی سے ہوا جھگڑا، تو غصہ آگیا۔۔۔ پھر کیا ایسا کام کہ پولیس کے ہوش اڑ گئے