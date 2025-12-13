ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر یوٹی سے باہر کی گاڑیوں کے غیر منتقلی کے خلاف کارروائی

جموں وکشمیر کے گاندربل میں مشترکہ ٹیموں نےمنتقلی کے اصولوں اور دیگر قانونی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے گاڑیوں کا معائنہ کیا۔

جموں کشمیر یوٹی سے باہر کی گاڑیوں کے غیر منتقلی کے خلاف کاروائی (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 1:29 PM IST

گاندربل (فردوس احمد تانترے): گاندربل پولیس اور موٹر وہیکلز ڈیپارٹمنٹ نے مشترکه طور پر ضلع بھر میں ایک خصوصی مہم چلائی جس میں یوٹی سے باہر کی رجسٹریشن نمبروں والی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی جاسکے جو جموں و کشمیر میں رجسٹریشن کی لازمی منتقلی کے بغیر چلتی رہتی ہیں۔ ڈرائیو کے دوران اس پر کلیدی مقامات پر متعدد چیکنگ نکا پوائنٹس قائم کیے گئے تھے۔

مشترکہ ٹیموں نے منتقلی کے اصولوں اور دیگر قانونی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے گاڑیوں کا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ مالکان اور ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائی کی شروعات کی گئی تھی جس میں موٹر وہیکل ایکٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس میں غیر منتقلی والی گاڑیوں کو چلانے، درست دستاویزات کی کمی اور ٹریفک سے متعلق دیگر خلاف ورزیوں سمیت شامل ہیں۔

پولیس نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی ڈرائیوز کا مقصد سڑک کی حفاظت کو یقینی بنانا، باہر کی رجسٹریشن والی گاڑیوں کے غلط استعمال کو روکنا، اور قانونی دفعات پر سخت عمل پیرا ہونا ہے۔ سڑکوں پر نظم وضبط برقرار رکھنے اور موٹرگاڑیوں کے تمام قواعد کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے آنے والے دنوں میں اس طرح کی ڈرائیوز جاری رہیں گی۔

گاندربل پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور گاڑیوں کی رجسٹریشن اور وقت میں منتقلی سے متعلق تمام ضروری لوازمات کو مکمل کریں۔ شہریوں کو قانونی کارروائی سے بچنے کے لئے ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔

