دس کروڑ روپے سے زائد مالیت کی کوکین ضبط، منشیات کا سمگلرگرفتار
عدالت سے حاصل کردہ سرچ وارنٹس کے مطابق متعدد مقامات پر مربوط تلاشی لی گئی۔
Published : December 17, 2025 at 8:57 PM IST
گاندربل: حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس نے ایک منشیات اسمگلر کو گوری پورہ علاقے میں اس کے کرائے کے مکان سے 10 کروڑ روپے سے زیادہ کی کوکین برآمد کرنے کے بعد گرفتار کیا۔ حکام نے بتایا کہ یہ گرفتاری گاندربل ضلع میں درج ایک کیس کی تفتیش کے دوران کی گئی، اور ملزم کی شناخت مقصود حسین خان کے طور پر کی گئی ہے۔
پولیس کے ایک ترجمان نے کہا منگل اور بدھ کی درمیانی شب اس کے کرائے کے مکان کی تلاشی کے دوران، پولیس نے تقریباً ایک کلو گرام وزنی کوکین نما مادہ کے دو پیکٹ برآمد کیے، جن کی بین الاقوامی غیر قانونی منشیات کی مارکیٹ میں قیمت 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔مزید یہ کہ ایک گاڑی، موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک گیجٹس بھی قبضے میں لے لیے گئے۔
جرم کی سنگینی اور ملزمین کے رابطوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال (جے کے پی ایس ) نے ایڈیشنل، ایس پی گاندربل اویس لون کی نگرانی میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی تھی۔ ایک مینڈیٹ کے ساتھ ایسے سپلائیرز کے روابط کا پتہ لگانے کے لیے جو اس طرح کی قیمتی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ کیس کے تفتیشی افسر ایس آئی گلزار حسین ) انچارج پی پی شادی پورہ نے منشیات کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کے لیے سخت اور مسلسل کوششیں کی ہیں۔ عدالت سے حاصل کردہ سرچ وارنٹس کے مطابق متعدد مقامات پر مربوط تلاشی لی گئی۔ مسلسل تحقیقات کے ایک اہم نتیجہ کے طور پر پولیس ٹیم نے ایک اور بدنام زمانہ منشیات فروش مقصود حسین خان ولد عبدالمجید خان ساکن حضرت بل سرینگر حال گوری پوره سنت نگر کی شناخت کی اور اسے حراست میں لیا۔
اس معاملے میں منشیات کے اصل ذریعہ سپلائی چین اور بین ریاستی بین الاقوامی روابط کی شناخت کے لیے گہرائی سے تفتیش جاری ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریوں اور بازیابیوں کا امکان ہے۔