گاندربل پولیس کا منشیات کے خلاف کاروائی جاری، قمریہ پارک میں کئی مشکوک افراد کی لی گئی جامع تلاشی

اس دوران پولیس نے پارک کے کئی حصوں کا معائنہ بھی کیا اور تلاشی بھی لی۔

قمر یہ پارک میں کئی مشکوک افراد کی لی گئی جامع تلاشی
قمر یہ پارک میں کئی مشکوک افراد کی لی گئی جامع تلاشی (Image : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 27, 2025 at 8:54 PM IST

گاندربل، (فردوس احمد تانترے): گزشتہ روز ذرائع ابلاغ کی طرف سے قمریہ پارک گاندربل میں منشیات اور شراب کی خالی بوتلوں کی موجودگی کے حوالے سوشل میڈیا پر ہوئے ایک وائرل ویڈیو کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے گاندربل پولیس ایس ایچ او گاندربل سجاد اسد کی سر براہی میں ایک پولیس ٹیم نے اچانک چھا پہ مار کر پارک میں موجود کئی مشکوک افراد کی تلاشی لی اور ان سے پوچھ تاچھ بھی کی۔

اس دوران پولیس نے پارک کے کئی حصوں کا معائنہ بھی کیا اور تلاشی بھی لی۔ مقامی لوگوں نے پولیس کی اس کاروائی کو سراہا اور ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال سے درخواست کی کہ وہ منشیات فروشوں کے خلاف مزید سخت کاروائی کریں تا کہ اس لعنت کا خاتمہ کیا جا سکے۔

دریں اثنا پولیس نے مقامی لوگوں سے کہا کہ اگر قمریہ پارک یا آس پاس منشیات کی کسی سرگرمی کو پائیں تو وہ جلد نزدیکی پولیس اسٹیشن کو مطلع کریں تا کہ اس سلسلے میں کاروائی عمل میں لائی جاسکے۔

