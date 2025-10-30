ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گاندربل پولیس نے مہاراشٹراور بنگلورو سے 2 مفرور ملزمین کو گرفتار کیا

جموں و کشمیر ضلع گاندربل کی پولیس نے فرار مجرموں کو خفیہ کاروائی کرتے ہوئے مختلف ریاستوں سے گرفتار کر لیا۔

گاندربل، جموں و کشمیر: (فردوس تانترے) ایک بڑی کامیابی میں گاندربل پولیس نے مہاراشٹر اور بنگلور سے 2 مفرور ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو کئی سالوں سے پولیس کی گرفت سے دور تھے۔ ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال نے ایس ایس پی آفس گاندربل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے گرفتاری سے فرار ہونے والے دونوں مفرور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایس ایچ او صفا پورہ گلزار حسین کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو صفا پورہ اور سوپور میں کئی سال قبل جرائم کے ارتکاب کرنے والے افراد کا سراغ لگا کر گرفتار کیا۔ ایس ایس پی نے تمام مفرور افراد کو خبردار کیاکیونکہ جموں و کشمیر پولیس انہیں گرفتار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔

مزید پڑھیں: ہائی کورٹ نے سی آر پی ایف افسر کی ’جانبدارانہ‘ رپورٹ کالعدم قرار دی

کچھ عرصہ قبل اننت ناگ سے دو دس سال سے مفرور ملزمان کو پولیس نے خفیہ کاروائی کے ذریعے گرفتار کیا۔ بتایا گیاہے کہ یہ ملزمان کئی سنگین جرائم سمیت عصمت دری جیسے معاملات میں ملوث تھے۔

