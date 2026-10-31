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جدید دور میں بھی گنڈ کا فرا علاقہ بجلی کے کھمبوں اور ترسیلی لائنوں سے محروم، عوام شدید مشکلات کا شکار

ضلع گاندربل کے تحصیل گنڈ کے فرا علاقے میں ترسیلی لائنیں وبال جان بن گئیں، لکڑی کے کھمبوں پر الجھی تاروں سے عوام پریشان ہیں۔

Ganderbal Hillapte residents concerned about safety risks from electric wires hanging from wooden poles, Urdu News
گنڈ کا فرا علاقہ جہاں بجلی کے کھمبوں اور ترسیلی لائنوں سے لوگ محروم ہیں (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 31, 2026 at 9:49 AM IST

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گنڈ، کنگن، گاندربل (فردوس احمد تانترے): ضلع گاندربل کی تحصیل گنڈ کے دور افتادہ فرا علاقے سے تعلق رکھنے والے مقامی باشندے اس جدید ترین دور میں بھی بنیادی بنیادی ڈھانچے یعنی بجلی کے کھمبوں اور معیاری ترسیلی لائنوں کی عدم دستیابی کے باعث گوناگوں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ علاقے میں محکمۂ بجلی (PDD) کی مبینہ عدم توجہی اور لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ صارفین کو مناسب پولز کے بغیر ہی درختوں اور لکڑیوں کے سہارے بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہر وقت کسی بڑے حادثے کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔

اس سلسلے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قدر ناقص نظام کے باوجود صارفین کو ہر ماہ بھاری بل بھیجے جا رہے ہیں جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ ایک مقامی صارف نے ترسیلی لائنوں کی خستہ حالی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ علاقہ فرا میں رہنے والے زیادہ تر خاندان انتہائی غریب ہیں جن کا تعلق انتودیا انا یوجنا (AAY) اور خطِ غربت سے نیچے (BPL) کے زمرے سے ہے۔

گاندربل کی تحصیل گنڈ کے فرا علاقے میں مقامی لوگوں نے بجلی محکمے کی شکایت کی (Credit; ETV BHARAT)
Ganderbal Hillapte residents concerned about safety risks from electric wires hanging from wooden poles, Urdu News
ایک گھر کے پاس بجلی کا غیر محفوظ کھمبا (Photo Credit; ETV BHARAT)

پسماندگی کے باوجود ہر صارف سے بجلی فیس وصول کی جا رہی

ان کا کہنا تھا کہ اس پسماندگی کے باوجود ہر صارف سے ماہانہ 1820 روپے بجلی فیس وصول کی جا رہی ہے جو ان غریب خاندانوں کی جیب پر ایک بھاری بوجھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ سرکار نے اقتدار میں آنے سے قبل عوام کو مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا، اب ہماری حکومت سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں مفت بجلی نہ سہی، کم از کم بجلی کے محفوظ کھمبے اور نئی تاریں تو فراہم کی جائیں۔

Ganderbal Hillapte residents concerned about safety risks from electric wires hanging from wooden poles, Urdu News
ایک رہائشی مکان کے پاس بجلی کا غیر محفوظ کھمبا (Photo Credit; ETV BHARAT)
Ganderbal Hillapte residents concerned about safety risks from electric wires hanging from wooden poles, Urdu News
بجلی کا غیر محفوظ کھمبا (Photo Credit; ETV BHARAT)

موسمِ سرما کے دوران مشکلات میں اضافہ

مقامی باشندوں نے موسمیاتی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں موسمِ سرما کے دوران جب شدید برف باری ہوتی ہے تو ان کی مشکلات دوچند ہو جاتی ہیں۔ لکڑیوں کے سہارے ٹکی ہوئی تاریں تھوڑی سی برف پڑتے ہی زمین پر گر جاتی ہیں اور کئی بار تو مقامی لوگوں کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر خود ہی ان پولوں یا تاروں کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اس غیر محفوظ طریقے سے کام کرنے کی وجہ سے علاقے میں ماضی میں بھی کئی حادثات ہوتے ہوتے بچے ہیں۔

Ganderbal Hillapte residents concerned about safety risks from electric wires hanging from wooden poles, Urdu News
بجلی کا غیر محفوظ کھمبا (Photo Credit; ETV BHARAT)
Ganderbal Hillapte residents concerned about safety risks from electric wires hanging from wooden poles, Urdu News
رہائشی جھونپڑی کے پاس بجلی کا غیر محفوظ کھمبا (Photo Credit; ETV BHARAT)

پسماندہ علاقے کے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنادیا جائے گا

اہالیانِ علاقہ نے متعلقہ محکمے کے اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کی ہے کہ فرا گنڈ میں بجلی کے پورے فرسودہ نظام کو فوری طور پر درست کیا جائے تاکہ وہ بھی ایک پرامن اور محفوظ زندگی گزار سکیں۔ اس دیرینہ اور سنگین عوامی مسئلے کے حوالے سے جب اسسٹنٹ ایگزیکٹیو انجینئر (AEE) سے رابطہ کیا گیا، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت کی جاری آر ڈی ایس ایس (RDSS - ری ویمپڈ ڈسٹری بیوشن سیکٹر اسکیم) کے تحت اس پسماندہ علاقے کے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو بہت جلد بہتر بنا دیا جائے گا۔

Ganderbal Hillapte residents concerned about safety risks from electric wires hanging from wooden poles, Urdu News
ایک رہائشی عمارت کے پاس بجلی کا غیر محفوظ کھمبا (Photo Credit; ETV BHARAT)
Ganderbal Hillapte residents concerned about safety risks from electric wires hanging from wooden poles, Urdu News
ایک رہائشی عمارت کے پاس بجلی کا غیر محفوظ کھمبا (Photo Credit; ETV BHARAT)

جائز مسئلے کا ترجیحی بنیادوں پر ازالہ

انہوں نے مزید کہا کہ اگر علاقے میں ترسیلی لائنوں کی صورتحال زیادہ خراب اور خطرناک ہے، تو وہ فوری طور پر متعلقہ جونیئر انجینئر (JE) کو موقعے پر بھیجیں گے تاکہ وہ زمینی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں اور عوام کے اس جائز مسئلے کا ترجیحی بنیادوں پر ازالہ کیا جا سکے۔

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گاندربل میں لکڑی کے کھمبے لٹک رہے
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