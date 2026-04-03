گاندربل انکاؤنٹر میں مارے گئے شہری کے لوحقین کی اپیل: 'انصاف کرو، لاش واپس دو'
گاندربل انکاؤنٹر کی عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، آغا روح اللہ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا وہیں حکام نے انکوائری کے احکامات صادر کیے۔
Published : April 3, 2026 at 3:41 PM IST
Updated : April 3, 2026 at 4:31 PM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک) : وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں مبینہ انکاؤنٹر کے دوران مارے گئے شہری کے لواحقین نے نہ انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے بلکہ حکام سے ان کے لخت جگر کی جسد خاکی کو واپس دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ اپنی روایات کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین انجام دی سکیں۔
فوج کی چنار کور نے گاندربل ضلع کے ارہامہ گاؤں میں یکم اپریل کو تصادم کے دوان ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جس کے ایک روز بعد یعنی گزشتہ روز متوفی کی اہل خانہ نے انکاؤنٹر کے فرضی ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اے بے گناہ قرار دیا اور کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ تعلق ہونے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ جس پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ حکام نے آج صبح ضلع مجسٹریٹ کو سات دین کے اندر تحقیقات کا حکام جاری کیا۔
انکاؤنٹر میں مارے گئے شہری کی شناخت راشد احمد مغل ساکنہ چونٹی ولی وار، گاندربل کے طور پر ہوئی ہے۔ راشد کے برادراعجاز احمد مغل نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ اس کے بھائی کا کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور اسے فرضی تصادم کے دوران مارا گیا۔ اعجاز نے کہا: "اگر میرا بھائی ملی ٹنٹ تھا، تو اب تک پولیس یا کسی اور ایجنسی نے ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ اس پورے معاملے پر پولیس اب تک خاموش کیوں ہے؟ ہم حکام سے اس کی انکوائری کی مانگ کرتے ہیں۔"
مقتول کے بھائی کا بیان
اعجاز احمد نے واقعہ سناتے ہوئے کہا: "30مارچ کی شام آخری بار میری اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات اور بات چیت ہوئی، 31مارچ کی شام میں نے اس کے ساتھ فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی مگر فون آف تھا۔حسب عادت میں صبح سویرے ہی مزدوری پر نکلا، اور صبح چار بجے کے قریب مقامی پولیس نے فون کرکے مطلع کیا کہ آپ کے برادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو شناخت کرنی ہے۔"
گاندربل پولیس کی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا: "پولیس نے کچھ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اپنے بھائی کی شناخت کرو، وہ کیسے فوت ہوا، پولیس نے بھی کچھ نہیں کہا، حتی کہ مجھے سرینگر پہنچایا جہاں مجھے اپنے بھائی کی گولیوں سے چھلنی لاش دکھائی گئی۔" اعجاز کے مطابق: "اسے بارہمولہ لے گئے جہاں شام کے وقت اس کی تدفین کی گئی۔" انہوں نے حکام سے نہ صرف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے بلکہ لاش کو واپس دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کی اپنے طریقے سے آخری رسومات انجام دے سکیں۔"
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آج وہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرنے گئے تاہم ان کے مطابق پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی اور کہا کہ وہ بھی از خود اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔
'بس لاش واپس دو'
راشد کی ہمشیرہ نے بھی روتے بلکتے اپنے بھائی کی لاش کا مطالبہ کیا۔ "میرا بھائی مزدور تھا، عام شہری تھا، بے گناہ تھا، اس کو مار دیا۔۔۔ ہمیں کچھ نہیں چاہئے صرف اس کی لاش تو واپس دے دو۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہئے۔"
قابل ذکر ہے کہ اس معاملے پر گزشتہ روز ہی جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا مہدی نے بھی سوالات اٹھائے اور حکام سے فوری طور پر تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وہیں آج صبح ہی محکمہ داخلہ نے اس معاملے پر ایک حکمنامہ جاری کرتے ہوئے تحقیقات کا آرڈر جاری کیا ہے اور ضلع مجسٹریٹ گاندربل سے سات دنوں کے اندر رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: