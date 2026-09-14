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این ایچ ایم ملازمین کی مستقلی، سماجی تحفظ اور تنخواہوں میں نظرثانی کے مطالبات کی حمایت، جی اے میر نے مناسب پلیٹ فارم پر معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی کرائی
میر نے کہا جب مرکزی سطح پر ضروری گنجائش اور رہنما اصول موجود ہیں تو جموں و کشمیر حکومت فیصلہ لینے میں کیوں ناکام ہے۔
Published : September 14, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 8:26 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں نیشنل ہیلتھ مشن کے ملازمین کی جانب سے اپنے دیرینہ مطالبات کے حق میں جاری 72 گھنٹے کی کام چھوڑ ہڑتال کے دوران آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی جی اے میر نے سی ایم او دفتر اننت ناگ کے باہر احتجاج میں شرکت کی اور مظاہرین کے مطالبات کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔
جی اے میر نے احتجاجی ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے این ایچ ایم ملازمین سے متعلق مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر حکومت محض مرکزی اسکیم کا حوالہ دے کر این ایچ ایم ملازمین کے طویل عرصے سے زیرِ التوا مطالبات کو نظرانداز نہیں کرسکتی۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں کو اپنے مقامی حالات اور ضروریات کے مطابق قواعد میں مناسب تبدیلیاں کرنے اور مختلف اقدامات اختیار کرنے کی گنجائش فراہم کی ہے۔ ان کے مطابق ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے مستقلی سمیت دیگر مناسب طریقہ کار پر غور کیا جاسکتا ہے۔
کانگریس رہنما نے سوال اٹھایا کہ جب مرکزی سطح پر اس سلسلے میں ضروری گنجائش اور رہنما اصول موجود ہیں تو جموں و کشمیر حکومت اور محکمہ صحت کی وزیر سکینہ ایتو این ایچ ایم ملازمین کے دیرینہ مسئلے پر فیصلہ لینے میں کیوں ناکام رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ این ایچ ایم ملازمین گزشتہ کئی برسوں سے محکمہ صحت کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور مشکل حالات میں عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملازمین کے مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ منصفانہ، ہمدردانہ اور انسانی بنیادوں پر مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے۔
جی اے میر نے احتجاجی ملازمین کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مطالبات کی حمایت جاری رکھیں گے اور ان کے مسائل کو متعلقہ اور مناسب پلیٹ فارمز پر مؤثر انداز میں اٹھانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔
واضح رہے کہ این ایچ ایم ملازمین نے اپنی خدمات کو مستقل کرنے، سماجی تحفظ فراہم کرنے اور تنخواہوں میں نظرثانی سمیت دیگر مطالبات کے حق میں 72 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر رکھی ہے۔ ہڑتال کے باعث ضلع اننت ناگ کے متعدد اسپتالوں، پرائمری ہیلتھ سینٹروں اور دیگر طبی اداروں میں صحت خدمات کا معمول کا کام متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔
احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے محکمہ صحت کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تاہم انہیں ملازمت کے تحفظ، مناسب اجرت اور سماجی تحفظ جیسے بنیادی حقوق کے حوالے سے اب بھی متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے جائز مطالبات پر فوری اور سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے مستقل اور قابلِ قبول حل تلاش کیا جائے۔