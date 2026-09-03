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ویری ناگ میں انڈر 17 گرلز انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز، غلام احمد میر نے افتتاح کیا
کشمیر کے دس اضلاع کی ٹیمیں اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں، جن کے ساتھ متعلقہ ٹیچرز، کوچز اور افسران بھی موجود ہیں۔
Published : September 3, 2026 at 7:41 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): رکن اسمبلی غلام احمد میر نے ویری ناگ اننت ناگ میں انڈر 17 گرلز کے انٹر ڈسٹرکٹ پروونشل لیول کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے نوجوان لڑکیوں کو اپنی کھیلوں کی صلاحیتیں نکھارنے اور کرکٹ میں آگے بڑھنے کے لیے منظم پلیٹ فارم فراہم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔
کشمیر صوبے کے دس اضلاع کی ٹیمیں اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں، جن کے ساتھ متعلقہ ایسکارٹ ٹیچرز، کوچز اور محکمہ کے افسران بھی موجود ہیں۔ ٹورنامنٹ کا مقصد جموں و کشمیر میں خواتین کی کھیلوں میں شرکت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ نوجوان کھلاڑیوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔
ٹورنامنٹ کے دوران باصلاحیت کھلاڑیوں کی شناخت اور انتخاب کا عمل بھی انجام دیا جا رہا ہے، جس کے تحت بہترین کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں کو اعلیٰ سطح پر مزید مواقع کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کا جائزہ ان کی کارکردگی، مہارت اور مجموعی صلاحیت کی بنیاد پر لیا جائے گا۔
چیمپئن شپ کے کامیاب انعقاد کے لیے ویری ناگ میں چار مقامات مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ شریک ٹیموں اور متعلقہ افسران کے لیے رہائش اور کھانے پینے کے جامع انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ کھلاڑیوں کی حفاظت، طبی سہولیات، نظم و ضبط اور بہتر انتظام کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل کمیٹی، لاجنگ کمیٹی سمیت مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔
ویری ناگ کے خوبصورت سیاحتی ماحول میں منعقد ہونے والا یہ ٹورنامنٹ نہ صرف نوجوان لڑکیوں کو اپنی کھیلوں کی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کر رہا ہے بلکہ علاقے کے قدرتی حسن اور سیاحتی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔
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کانگریس کے ایم ایل اے غلام احمد میر نے اس موقعہ پر کہا ہہ ان کی حلقہ انتخابات میں کھیل کود کو فروغ دینے کے لئے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تاکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنے کا موقعہ فراہم ہو سکے اور انہیں ایک بہتر پلیٹ فارم مہیا ہو سکے،تاکہ وہ قومی سطح کے مقابلوں میں اپنا لوہا منوا سکیں ۔انہوں نے کہا کہ حلقہ انتخاب میں یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے تعاون سے چار کھیل کے میدان زیر تعمیر ہیں جس کی بدولت علاقہ میں کھیل کود کو کافی فروغ ملنے کی امید ہے۔