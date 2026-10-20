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حضرت مفتی منیر حسین ایس بی قاسمی کی تھانہ منڈی میں تدفین، نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت
پیرپنچال کی تمام علمی ادبی سیاسی وسماجی شخصیات نے ان کی موت پرگہرے دکھ کا اظہار کیا اور علاقے کا ایک بڑا نقصان مانا ہے۔
Published : October 20, 2026 at 6:29 PM IST
راجوری: (جہانگیر خان) راجوری ضلع کے تھانہ منڈی کے ممتاز اسلامی اسکالر حضرت مفتی منیر حسین ایس بی قاسمی کی نمازجنازہ مرکزی جامع مسجدتھانہ منڈی کےاحاطہ میں ادا کی گئی اور ان کی نصحیت کےمطابق تدفین بھی تھانہ منڈی کےقبرستان میں کی گئی۔ جموں و کشمیر سے علمادین اور عام لوگوں نے بڑی تعداد میں جنازےمیں شرکت کی ۔ واضح رہے کہ مفتی منیر حسین پیر کو 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے انتقال سے پیر پنجال کا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔
مفتی منیر حسین اسلامی علمی اور مذہبی معاملات میں دیرینہ تعاون کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر نے تھانہ منڈی اور آس پاس کے علاقوں میں صدمے کی لہر دوڑائی ہے۔ لوگ ایک ممتاز عالم دین کے انتقال پر سوگوار ہیں۔
جموں وکشمیر کےچندبڑےدینی علماےاکرام کی فہرست میں آنےوالےسرحدی ضلع راجوری کےسب ڈویزن تھانہ منڈی کےمشہور علاقہ شاہدرہ شریف کےگاؤں ہل میں انہوں 1938میں جنم لیا۔ عرصہ تک آبائی گاؤں میں تعلیم حاصل کی اور گھرکےکاموں میں بھی مشقت کرتےرہے۔ 20برس کی عمرمیں انہوں نے دینی تعلیم کے لئے دہلی میں قائم ایک مدرسہ مرکزنواز کاشف العلوم جانےکےارادےسےسفرشروع کیا۔
تاہم دہلی میں پھنچتےہی حیدرہ آبادکےایک نواب کےساتھ ان کی ملاقات ہوجاتی ہےاور مفتی صاحب کی تمام ذمہ داری اپنےاوپرلیےلیتےہیں۔ جس کےبعد نواب صاحب نےان کو دینی تعلیم دینےکی غرض سےکاشف العلوم میں داخلہ کروایا۔ ا س کےبعد مرحوم مفتی صاحب نےعرصہ پانچ برس میں اپنی تعلیم حاصل کی۔ جس دوران انہوں نےمفتی اور عالم کی تعلیم مکمل کی۔
پانچ برس تک اسی مدر سے میں فارغ کےبعد مقیم رہےاور مزید علم سےروشناس ہونےکےبعد اپنےآبائئ گاؤں شاہدرہ شریف پہنچے۔ جس کےبعد 1979 میں تھانہ منڈی میں ایک دینی درسگاہ کاشف العلوم کےنام سےشروع کیاجوکہ عرصہ 18برس تک چلتارہا۔ اپنےآبائی گاوں میں بھی دینی مدارس کھولےجہاں پر ہزاروں لوگ علم سے روشناس ہوئے۔
مرحوم مفتی صاحب نےپیرپنچال میں اپنی دینی خدمات سےاپنا مقام بھی بلندکیااور لوگوں کو علم سےبھی روشناس کیا۔ 1996میں مرکزی جامع مسجد تھانہ منڈی میں ایک دینی درسگاہ کاسنگ بنیادرکھا اور اس کا نام مدرسہ التوحید رکھا جوکہ آج بھی قائم ہےاور کئی بچوں نےاس درس گاہ سےعلم حاصل کرکےمختلف علاقوں میں علم کی روشنی سےلوگوں کو روشناس کیا۔ غالبن 87برس کی عمر میں مرحوم نےاپنےعلاقہ میں دینی لحاظ سےبےحدمحنت کی اور لوگوں کو دینی تعلیم کےساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سےبھی روشناس کیا۔
وہ علاقے کی ایک بڑی علمی شخصیت مانے جاتے تھے۔ ان کےکئ شاگرد اس وقت مختلف علاقوں میں دین کی خدمت کرتےہوئےدکھائی دےرہےہیں جوکہ ان کی محنت کا ایک نتیجہ ہے۔ 50 برس تک اپنی دینی خدمات سےاپنی پہچان بنانےوالےعالم دین حضرت مولانہ مفتی منیر حسین قاسمی صاحب کو آزمائشوں سےبھی گزرنا پڑا۔ جواں سالہ تین لخت جگروں کا دنیا سےچلےجانا، گزشتہ روزاہلیہ کی وفات اور آج خود رہلت فرمانہ صرف ان کےخاندان کیلئےہی نہیں بلکہ پورےعلاقہ کیلئےایک ناقابل تلافی نقصان ہےحوکبھی بھی پورا نہیں ہوسکتا۔ مرحوم پچھلےچندماہ سےکافی علیل تھے۔ صورہ میڈیکل انسٹی چوٹ کشمیر میں زیرےعلاج تھے۔
پیرپنچال کی تمام علمی ادبی سیاسی وسماجی شخصیات نےان کی موت پرگہرےدکھ کااظہارکیااور علاقہ کاایک بڑا نقصان ماناہے۔