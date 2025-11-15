ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوگام دھماکے میں جاں بحق کرائم فوٹوگرافر مبشر منصور کی تدفین، وادی سوگوار
سری نگر کے نو گام پولیس اسٹیشن میں پیش آئے حادثاتی دھماکے میں 9 افراد ہلاک اور دیگر 32 افراد زخمی ہوئے۔
Published : November 15, 2025 at 10:42 PM IST
سرینگر : جنوبی کشمیر کے ہاری پاریگام سے تعلق رکھنے والے کرائم فوٹوگرافر مبشر منصور کو نوگام پولیس اسٹیشن میں پیش آئے حادثاتی دھماکے میں جاں بحق ہونے کے بعد سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ جب ان کی میت گھر پہنچی تو ماحول غمگین ہوگیا۔ مقامی لوگوں نے مبشر کو نہایت شریف النفس اور ملنسار شخصیت قرار دیا، جن کے بقول وہ ہمہ وقت لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔
مرحوم، پولیس کے کرائم فوٹوگرافی یونٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے اور حادثے کے وقت اپنے ساتھی اہلکاروں کے ہمراہ بارودی مواد کی عکس بندی میں مصروف تھے کہ اچانک دھماکہ ہوگیا۔ اس واقعے میں 9 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر پولیس اہلکار شامل ہیں۔ مقامی شہریوں نے اس افسوسناک سانحے پر صدمہ کا اظہار کیا۔
یہ بھی پڑھیں: پوسٹرز کی برآمدگی سے دہلی اور کشمیر بم دھماکے تک، جانئے کب کیا ہوا
پی ڈی پی لیڈر اور ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سانحے نے پوری وادی کو سوگوار کر دیا ہے۔ انہوں نے دہلی دھماکے کو بھی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں واقعات میں بے گناہوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ انہوں نے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ رفیق احمد نایک نے وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ تمام کشمیریوں کو ایک ہی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، کیونکہ کشمیری امن پسند اور جمہوری نظام پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔