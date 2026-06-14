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رامبن کی ترقی کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز منظور، رکن اسمبلی ارجن سنگھ راجو کا حکومت سے اظہارِ تشکر
رامبن میں مذہبی مقامات کی ترقی، تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کے لیے 23 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
Published : June 14, 2026 at 8:58 AM IST
رامبن: رامبن سے رکنِ اسمبلی ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو نے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ اور حکومتِ جموں و کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے حلقۂ اسمبلی رامبن کی ترقی کے لیے خطیر مالی وسائل فراہم کیے ہیں، جس سے علاقے میں ترقیاتی سرگرمیوں کو نئی رفتار ملے گی۔
انہوں نے بتایا کہ ضلع رامبن میں مذہبی مقامات کی ترقی، تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کے لیے 23 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ میتراہ اور سناسر کے لیے بھی خصوصی ترقیاتی فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔
ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو نے کہا کہ یہ اقدامات حکومت کے متوازن اور ہمہ جہت ترقی کے عزم کا واضح ثبوت ہیں۔ ان کے مطابق رامبن جموں و کشمیر کے ان اولین اسمبلی حلقوں میں شامل ہے جنہیں مذہبی اور کھیلوں کے شعبوں کی ترقی کے لیے اتنی بڑی مالی معاونت فراہم کی گئی ہے۔
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انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں سے مقامی آبادی کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا، نوجوانوں کے لیے بہتر سہولتیں میسر آئیں گی اور علاقے کے سیاحتی امکانات کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ رکنِ اسمبلی نے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رامبن کی ترقی پر خصوصی توجہ دے کر ان اہم منصوبوں کی منظوری کو یقینی بنایا۔