ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سی ڈی ایف کے تحت مختص رقوم ناقابلِ ضبط: عمر عبداللہ
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہاکہ مالی سال 2025-26 کے لیے اس اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 427.50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں،
Published : March 29, 2026 at 6:02 PM IST
جموں : جموں میں قانون سازوں کے خدشات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے واضح کیا ہے کہ حلقہ ترقیاتی فنڈ (سی ڈی ایف) کے تحت مختص رقوم ناقابلِ ضبط (نان لیپس ایبل) ہیں اور اس اسکیم کے تحت اب تک 25 کروڑ روپے سے زائد کی بچت ریکارڈ کی گئی ہے۔
وزیر اعلیٰ، جو محکمہ خزانہ کا قلمدان بھی رکھتے ہیں، نے نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی تنویر صادق کے سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ سی ڈی ایف اسکیم کو 2024-25 میں وزراء کونسل کے 3 مارچ کے فیصلے کے تحت دوبارہ متعارف کرایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مالی سال 2025-26 کے لیے اس اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 427.50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں ہر رکن اسمبلی کے لیے 4.75 کروڑ روپے شامل ہیں۔ اس رقم میں 75 لاکھ روپے گزشتہ مالی سال 2024-25 کا حصہ اور 4 کروڑ روپے موجودہ سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ کے مطابق مختلف اضلاع میں اب تک 3684 ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے دوران تقریباً 25.43 کروڑ روپے کی ٹینڈر بچت سامنے آئی ہے۔ ان میں سرینگر میں سب سے زیادہ 4.22 کروڑ روپے کی بچت ریکارڈ کی گئی، جبکہ پونچھ (3.72 کروڑ) اور سامبا (3.37 کروڑ) بھی نمایاں رہے۔ دیگر اضلاع جیسے پلوامہ، کٹھوعہ، کلگام اور اننت ناگ میں بھی قابلِ ذکر بچت رپورٹ ہوئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: وزیر جاوید احمد ڈار نے کوکرناگ میں ٹیولپ ریسرچ سنٹر کا افتتاح کیا
عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق یہ فنڈز مالی سال کے اختتام پر ضبط نہیں ہوتے بلکہ غیر استعمال شدہ رقم یا بچت کو سرکاری خزانے میں جمع کر کے اگلے مالی سال میں منتقل کیا جاتا ہے، تاکہ ترقیاتی کام بلا تعطل جاری رہ سکیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اس نظام کے ذریعے منتخب نمائندوں اور ضلعی ترقیاتی کمشنرز کو اسکیم کے رہنما اصولوں کے مطابق ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے میں سہولت ملتی ہے۔