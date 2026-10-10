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اکورہ نینل میں خستہ حال سڑک کی مرمت کےلیے عام آدمی پارٹی کی جانب سے چندہ جمع کرنے کی مہم
سرکاری ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے علاقے میں خستہ حال سڑک کی مرمت کےلیے عآپ لیڈران کی جانب سے چندہ جمع کیا جارہا ہے۔
Published : October 10, 2026 at 8:48 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے اکورہ نینل علاقے میں سڑک کی خستہ حالی کو لے کر عام آدمی پارٹی کے لیڈران نے حکومت کے خلاف احتجاجی انداز اختیار کرتے ہوئے سڑک کی مرمت کے لیے عوام سے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈران کا کہنا ہے کہ علاقے کی سڑک طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث مقامی لوگوں کو روزانہ آمدورفت کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاہم متعلقہ حکام کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔
عام آدمی پارٹی کے لیڈران نے حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑکیں کسی بھی علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن اگر عوام کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی بنیادی سہولیات کے لیے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو یہ حکومت اور متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔
لیڈران نے مزید کہا کہ اکورہ نینل علاقے کی خستہ حال سڑک نہ صرف مقامی آبادی کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے بلکہ اس سے گاڑیوں کی آمدورفت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق خراب سڑک کے باعث مسافروں، مقامی باشندوں اور دیگر راہگیروں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ سڑک کی بروقت مرمت نہ ہونے سے لوگوں میں ناراضگی بڑھ رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈران نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر سرکار کے پاس عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے فنڈز دستیاب نہیں ہیں تو اسے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وسائل کا انتظام کر سکتی ہے، لیکن عوامی مسائل حل کرنے اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے معاملے میں مطلوبہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیڈران نے طنزیہ انداز میں کہا کہ جب حکومت عوام کو ایک خستہ حال سڑک کی مرمت جیسی بنیادی سہولت فراہم کرنے میں بھی ناکام ہو جائے تو عوام کے پاس خود آگے آنے کے سوا کیا راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر انہوں نے سڑک کی مرمت کے لیے چندہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عوام کے تعاون سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عوامی مسائل کو سیاسی بیانات تک محدود رکھنے کے بجائے زمینی سطح پر حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتی اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے عہدے پر برقرار رہنے کے فیصلے پر نظرثانی کرنی چاہیے اور مستعفی ہونے کے مطالبے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔
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عام آدمی پارٹی کے لیڈران نے متعلقہ محکمہ تعمیراتِ عامہ (آر اینڈ بی) اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی کہ اکورہ نینل کی خستہ حال سڑک کا فوری نوٹس لیا جائے اور اس کی مرمت کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، تاکہ مقامی لوگوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو سڑکوں، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق چندہ جمع کرنے کی مہم کا مقصد حکومت کی توجہ عوامی مسائل کی جانب مبذول کرانا اور علاقے میں سڑک کی مرمت کے معاملے کو اجاگر کرنا ہے۔