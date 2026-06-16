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واجبات کی عدم ادائیگی سے جموں کشمیر میں مفت علاج اسکیم خطرے میں
نجی اسپتالوں نے 250 کروڑ روپے ادا نہ کیے جانے کے سبب اسکیم سے علیحدگی کی دھمکی دی ہے۔
Published : June 16, 2026 at 5:24 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کو درپیش مالی مشکلات کے باعث وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے 2020 میں مفت علاج کے لیے شروع کی گئی "صحت اسکیم" کے مستقبل پر غیر یقینی صورتحال کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔
اگرچہ اسکیم میں شامل 117 سرکاری اسپتالوں کو ادائیگیوں میں تاخیر کا سامنا نہیں ہے، لیکن فہرست میں شامل 130 نجی اسپتالوں اور ڈائلسز مراکز کو یو ٹی حکومت کی جانب سے ادائیگیاں وقت پر نہیں مل رہی ہیں۔ ان نجی اسپتالوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران ان کے 250 کروڑ روپے سے زائد حکومت پر واجب الادا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے رقم ادا نہ کی تو وہ یکم جولائی سے اسکیم سے الگ ہو جائیں گے۔
جموں و کشمیر پرائیویٹ ہاسپٹلز اینڈ ڈائلیسز سینٹرز ایسوسی ایشن (JKPHDA) کے ترجمان نے کہا کہ "جائز دعوؤں کی مسلسل عدم ادائیگی سے اداروں پر شدید مالی دباؤ پڑ رہا ہے اور مستحق مریضوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ ڈائلیسس سمیت انتہائی نگہداشت، جراحی، ہنگامی علاج، کینسر، دل کے امراض اور ٹراما جیسی اہم خدمات کی فراہمی کے لیے ادویات، طبی سامان، تربیت یافتہ عملہ اور جدید آلات کی مسلسل دستیابی ضروری ہے۔ ترجمان کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر طبی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اور کئی اہم طبی مصنوعات کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ادائیگیوں میں طویل تاخیر، دعوؤں کی کٹوتی یا مسترد کیے جانے اور مؤثر جائزہ نظام نہ ہونے سے صحت اداروں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ "اگرچہ مریضوں کی فلاح ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن موجودہ حالات میں مطلوبہ معیار برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔"
ادائیگیوں میں تاخیر کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ صحت اسکیم مکمل طور پر جموں و کشمیر حکومت کے فنڈز سے چل رہی ہے اور اسپتالوں کے واجبات ادا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "یہ درست ہے کہ ان کی ادائیگیاں زیر التوا ہیں۔ رقم بہت زیادہ ہے، لیکن حکومت وسائل کا بندوبست کرکے تمام واجبات ادا کرے گی۔" تاہم انہوں نے اسپتالوں کو اسکیم سے علیحدہ ہونے کے خیال کو ترک کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ "یہ جموں و کشمیر کے عوام کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔"
سماجی، طبی اور ٹیلی میڈیسن خدمات پر مبنی صحت (SEHAT) اسکیم کے تحت جموں و کشمیر کے تمام ڈومیسائل باشندوں کو 252 سے زائد منظور شدہ اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت دستیاب ہے۔ یہ اسکیم ستمبر 2020 میں منظوری کے بعد دسمبر 2020 میں وزیر اعظم نے جموں و کشمیر کے لیے شروع کی تھی۔
سال 2018 میں شروع کی گئی آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا (PM-JAY) کے برعکس، جو صرف خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والے کنبوں کے لیے ہے، صحت اسکیم جموں و کشمیر کے تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ تمام باشندوں کو احاطہ کرتی ہے۔ دونوں اسکیموں کے تحت فی فرد سالانہ پانچ لاکھ روپے تک کا طبی بیمہ فراہم کیا جاتا ہے۔
اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی (SHA) کے حکام کے مطابق صحت اسکیم کے تحت 20 لاکھ خاندان جبکہ آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت 5.97 لاکھ مستحق اور کمزور خاندان، یعنی تقریباً 30.89 لاکھ افراد شامل ہیں۔
حکام نے بتایا کہ صحت اسکیم کا آغاز 472 کروڑ روپے کے بجٹ سے ہوا تھا جو اب بڑھ کر 850 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ آیوشمان بھارت اسکیم کے لیے فنڈنگ مرکز اور ریاست کے درمیان 90:10 کے تناسب سے ہوتی ہے، جبکہ صحت اسکیم کا پورا خرچ جموں و کشمیر حکومت برداشت کرتی ہے، جس کی وجہ سے ادائیگیوں میں تاخیر سامنے آتی ہے۔
سکینہ ایتو نے کہا: ’’یو ٹی کو آمدنی کے محدود ذرائع کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا ہے۔" یہ پہلا موقع نہیں جب نجی اسپتالوں کو ادائیگیوں میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ 2022 میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی جب انشورنس کمپنی کو نقصانات کے باعث معاہدہ ختم کرنا پڑا تھا۔ اس وقت معاملہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ علاج سے محروم ہونے والے ڈائلیسز مریض مجبور ہوکر سڑکوں پر احتجاج کرنے نکل آئے تھے۔
حکام کے مطابق IFFCO-TOKIO جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ نے نومبر 2023 میں یکطرفہ طور پر تین سالہ معاہدہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد اسکیم کو "ٹرسٹ موڈ" پر چلایا جا رہا ہے۔ انشورنس کمپنی کی عدم موجودگی بھی اسپتالوں کو فنڈز کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
ایک نجی اسپتال کے مالک نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ادائیگیوں میں تاخیر سے صحت خدمات بری طرح متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ اسپتالوں کو ادویات، آلات اور ملازمین کی تنخواہوں کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑے نجی اسپتال شاید دیگر خدمات کے ذریعے آمدنی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے صحت مراکز اور ڈائلیسس یونٹس سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
ان کے مطابق کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی اہم ادویات جیسے سِسپلاٹن اور کاربوپلاٹن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ دل کے اسٹنٹس اور ہڈیوں کے امپلانٹس کی خریداری بھی انتہائی مہنگی ہو چکی ہے۔ مسلسل عدم ادائیگی نے زندگی بچانے والی طبی مصنوعات کی خریداری کو شدید متاثر کیا ہے۔
اسپتال مالک نے نیشنل ہیلتھ اتھارٹی (NHA) کے رہنما اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مفاہمتی یادداشت (MOU) کی دفعہ 6 کے تحت تاخیر سے ادائیگی پر اسپتالوں کو ہر ہفتے ایک فیصد سود ملنا چاہیے، لیکن اب تک سود کی مد میں ایک روپیہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔
محققین نے بھی نشاندہی کی ہے کہ آیوشمان بھارت اسکیم میں دعوؤں کی ادائیگی میں تاخیر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان کے مطابق اس اسکیم کا بنیادی مقصد کمزور طبقوں کو بروقت مالی تحفظ فراہم کرنا ہے، لیکن انتظامی پیچیدگیوں اور بیوروکریسی کی وجہ سے ادائیگیاں سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں، جس سے مریضوں اور صحت اداروں دونوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اپنی تحقیق میں عبدالمحسن اور سباحت مظفر نے لکھا ہے کہ اس صورتحال سے اسکیم کے اصل مقصد کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر گل محمد وانی نے بھی اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ آیوشمان بھارت اسکیم وادی کشمیر میں صحت کے شعبے میں مساوات پیدا کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتی ہے۔
انہوں نے لکھا کہ یہ اسکیم نہ صرف طبی خدمات تک رسائی میں موجود پرانے تفاوت کو کم کر سکتی ہے بلکہ خطے کی مجموعی سماجی و اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے، تاہم اس مقصد کے حصول کے لیے نظامی اصلاحات اور مؤثر حکمت عملی ناگزیر ہیں۔
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