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جموں کشمیر میں فنڈز کی تاخیر سے 'لاڈلی بیٹی اسکیم' متاثر، نئے اکاؤنٹس کھلنا بند
بینک کے ساتھ ایم او یو کی تجدید نہ ہونے کے باعث بینک اکاؤنٹ کھولنے میں صارفین کو مشکلات پیش آتی ہیں۔
Published : August 6, 2026 at 8:35 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی "لاڈلی بیٹی" اسکیم کے تحت مستحق بچیوں کے لیے نئے بینک اکاؤنٹس اوپن کرانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ حکومت کی جانب سے اسکیم کے لیے فنڈز کے اجرا میں تاخیر اور جموں و کشمیر بینک کے ساتھ مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) کی تجدید نہ ہونا بتائی جا رہی ہے۔
یہ اسکیم ستمبر 2015 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ مرحوم مفتی محمد سعید نے جموں، سانبہ، کٹھوعہ، کشتواڑ، سرینگر، پلوامہ، بڈگام اور اننت ناگ اضلاع میں "کم ہوتے صنفی تناسب میں بہتری لانے" اور "غریب خاندانوں کی بچیوں کو مالی تحفظ فراہم کرنے" کے مقصد سے شروع کیا تھا۔
اس اسکیم کے تحت ایسے خاندانوں کی بچیاں اہل ہوتی ہیں جن کی سالانہ آمدنی 75 ہزار روپے سے کم ہو۔ حکومت ہر ماہ مستحق بچی کے بینک اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے جمع کراتی ہے، جو اس کے 21 برس کی عمر تک جاری رہتی ہے۔ 21 سال مکمل ہونے پر مستحق بچی کے اکاؤنٹ میں مجموعی طور پر 6.5 لاکھ روپے جمع کیے جائیں گے۔
بینک کے کئی اہلکاروں نے بتایا کہ گزشتہ چند ماہ سے "لاڈلی بیٹی اسکیم" کے تحت نئے اکاؤنٹس نہیں کھولے جا رہے کیونکہ انہیں اعلیٰ حکام کی ہدایات کا انتظار ہے۔ نوزائیدہ بچی کے والد وسیم احمد نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کا لاڈلی بیٹی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بینک گئے تھے، لیکن انہیں کہا گیا کہ اسکیم کی "تجدید" ہونے تک انتظار کریں۔
جموں و کشمیر بینک کے ایک سینئر آفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت نے بینک کے ساتھ مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) کی تجدید نہیں کی ہے۔ ان کے مطابق جب تک ایم او یو موجود نہیں ہوگا، مستحقین کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل نہیں ہو سکتی، اسی لیے نئے اکاؤنٹس بھی نہیں کھولے جا رہے۔
ایک اور والد محمد یعقوب نے بتایا کہ ان کی بیٹی کے اکاؤنٹ میں چند ماہ قبل رقم آئی تھی، لیکن اس کے بعد ماہانہ قسط جمع نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ والدین کو ایس ایم ایس کے ذریعے یا بینک جا کر اکاؤنٹ کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
مشن "پوشن" کے تحت "انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز" (آئی سی ڈی ایس) کے ایک چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر (سی ڈی پی او) نے بتایا کہ انہیں بھی نئی اہل بچیوں کے والدین اور پہلے سے رجسٹرڈ مستحقین کی جانب سے ادائیگیاں نہ ہونے کی متعدد شکایات موصول ہو رہی ہیں۔
آئی سی ڈی ایس حکام اور خدمت سنٹر کے آپریٹروں نے بھی بتایا کہ وہ حکومت کے "جن سوگم پورٹل" پر نئے اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے ضروری دستاویزات پر کارروائی نہیں کر پا رہے ہیں۔
سوشل ویلفیئر محکمہ کی ڈائریکٹر، فنانس، سیما بھسین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ محکمہ نے فنڈز جاری کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو خط لکھا ہے، تاہم ابھی تک وہاں سے جواب موصول نہیں ہوا۔ سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لیں گی۔
رواں سال مارچ میں منعقدہ اسمبلی اجلاس میں سکینہ ایتو نے بتایا تھا کہ جموں و کشمیر کے ان آٹھ اضلاع میں اب تک 2 لاکھ 3 ہزار 550 بچیوں کو لاڈلی بیٹی اسکیم میں شامل کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ سال جون میں انہوں نے سوشل ویلفیئر محکمہ کو ہدایت دی تھی کہ اسکیم کے مؤثر نفاذ کے لیے جموں و کشمیر بینک کے ساتھ ایم او یو پر دوبارہ غور کیا جائے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مارچ 2026 کے بجٹ خطاب میں کہا تھا کہ ان کی حکومت لڑکیوں کے مالی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے لاڈلی بیٹی اسکیم کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں اس اسکیم سے مستفید ہونے والی بچیوں کی تعداد 16 ہزار 95 تھی، جو 2025 تک بڑھ کر تقریباً ایک لاکھ 92 ہزار ہو گئی۔ مالی سال 2025-26 میں 450 کروڑ روپے کی فراہمی کے ذریعے اسکیم کا دائرہ مزید وسیع کیا گیا، جس سے 16 ہزار 165 مزید بچیاں مستفید ہوئیں۔
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