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امرناتھ یاترا 2026: جنوبی کشمیر میں ایک جامع ڈرائی رن، قافلوں کی نقل و حرکت اور سکیورٹی کے حوالے سے اہم مشق
اس مشق کے دوران یاتریوں کے مکمل قافلے کی نقل و حرکت کی مشق کرتے ہوئے ایک قافلہ قاضی گنڈ پہنچا۔
Published : July 1, 2026 at 9:36 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) سالانہ امرناتھ یاترا 2026 کے پرامن، محفوظ اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے سلسلے میں آج جنوبی کشمیر میں یاتری قافلوں کے ڈرائی رن کا انعقاد کیا گیا۔
اس کے دوران یاتریوں کے مکمل قافلے کی نقل و حرکت کی مشق کرتے ہوئے ایک قافلہ قاضی گنڈ پہنچا۔ اس ڈرائی رن کا مقصد یاترا کے دوران سکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ، ہنگامی امدادی خدمات، طبی سہولیات، مواصلاتی نظام اور مختلف محکموں کے درمیان باہمی تال میل کا عملی جائزہ لینا تھا۔
اس موقعے پر ڈی آئی جی جنوبی کشمیر، ایس ایس پی کولگام، ایس ایس پی اننت ناگ سمیت پولیس، سول انتظامیہ، ٹریفک پولیس، صحت، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے سینئر افسران موجود رہے، جنہوں نے قافلے کی آمد، راستے میں قائم سکیورٹی انتظامات، چیکنگ پوائنٹس، طبی امدادی مراکز، ٹریفک ریگولیشن اور دیگر ضروری انتظامات کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔
افسران نے مختلف مقامات پر تعینات پولیس اور دیگر اہلکاروں سے بھی بات چیت کی اور انہیں یاترا کے دوران پوری ذمہ داری، مستعدی اور پیشہ ورانہ انداز میں فرائض انجام دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یاتریوں کی حفاظت، سہولت اور بروقت امداد ہر محکمہ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
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ڈرائی رن کے دوران ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں، ایمبولینس سروس، فوری ریسکیو رسپانس، ٹریفک کے متبادل منصوبوں اور رابطہ نظام کا بھی عملی جائزہ لیا گیا تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورت حال سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔
سینئر افسران نے کہا کہ سالانہ امرناتھ یاترا لاکھوں عقیدت مندوں کا اہم مذہبی سفر ہے اور اس کے پرامن انعقاد کے لیے تمام متعلقہ محکمے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ یاترا کے دوران فول پروف سکیورٹی، بہتر ٹریفک مینجمنٹ، صحت کی معیاری سہولیات اور دیگر تمام بنیادی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے تاکہ یاتریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ڈرائی رن کے کامیاب انعقاد کو یاترا کی مجموعی تیاریوں میں ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے حکام نے امید ظاہر کی کہ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد امسال کی امرناتھ یاترا محفوظ، منظم اور کامیاب انداز میں انجام پائے گی۔
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