سرینگر میں یوم جمہوریہ سے قبل بخشی سٹیڈم میں فل ڈرس رہئرسل کا انعقاد
Published : January 24, 2026 at 10:52 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج ہفتہ کے روز یوم جمہوریہ سے قبل سرینگر کے تاریخی بخشی سٹیڈم میں فل ڈرس رہئرسل کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبائی کشمینر انشل گرگ نے ترنگا لہرا کر پریڈ سے سلامی لی۔ اس موقعے پر جموں و کشمیر پولیس سی آر پی ایف اور کئی سکولی بچوں نے پریڈ میں حصہ لیا۔
اس دوران تقریب میں کئی سیول انتظامیہ کے علاوہ جموں و کشمیر پولیس کے اعلیٰ افسران موجود تھے جن میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار بریدی، ڈپٹی کمیشنر سرینگر اکشے لابروں اور اے ڈی جی پولیس موجود تھے۔ تقریب میں کئی سکولی بچوں نے مارچ پاس پریڈ میں حصہ لیا جن میں لڑکے اور لڑکیا شامل تھیں۔
اس دوران تقریب کے بعد رنگا رنگ کلچرل پروگرام بھی انعقاد کیا گیا جن میں کشمیری ڈوگری اور پنجابی حب ل وطنی کے گانے پیش کیے گیے۔ اس دوران آخر پر میڈیا سے بات کرتے ہوے صوبائی کمیشنر انشل گرگ نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس بھی یوم جمہوری نہایت ہی جوش خروش کے ساتھ منایا جائے گاہ جبکہ موسم کی خرابی کے باعث بھی انتظامیہ کی طرف سے تمام انتظامات کیے گیے ہیں ۔انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بنا کسی پاس کے بغیر وہ یوم جمہوریہ میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کرسکتے ہے۔
واضح رہے کہ یوم جمہوریہ کی تقریبات سے قبل وادی کشمیر میں سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے، پولیس اور سیکورٹی ایجنسیوں نے اچانک چیکنگ، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں اور بم کا پتہ لگانے اور انسداد دہشت گردی کی مشقیں کی ہیں۔ سخت حفاظتی انتظامات کے حصے کے طور پر، پولیس اہلکاروں کو اسٹریٹجک مقامات پر تعینات کیا گیا ہے، اور خصوصی چوکیاں اور موبائل گشت قائم کیا گیا ہے، جہاں گاڑیوں اور افراد کی مکمل چیکنگ کی جا رہی ہے۔ نائٹ گشت اور سرپرائز انسپکشنز بھی سخت چوکسی برقرار رکھنے اور امن عامہ کو درہم برہم کرنے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔