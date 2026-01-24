ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ڈسٹرکٹ پولیس لائن رامبن میں سخت حفاظتی حصار میں یوم جمہوریہ کی فل ڈریس ریہرسل

اس موقع پر ملک کی آزادی کے لیےبیش بہا قربانیاں دینے والے قائدین، آزادی کے متوالوں اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

ڈسٹرکٹ پولیس لائن رامبن میں سخت حفاظتی حصار میں یوم جمہوریہ کی فل ڈریس ریہرسل (Image : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 24, 2026 at 8:15 PM IST

رامبن:(نواز رومیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں 77 ویں یوم جمہوریہ کے سلسلہ میں آج ڈسٹرکٹ پولیس لائن رامبن میں سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان یوم جمہوریہ کی فل ڈریس ریہرسل کی گئی۔ جس میں حب الوطنی کے جذبے اور اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن ورنجیت سنگھ چاڑک نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔

مارچ پاسٹ میں سی آر پی ایف، ڈسٹرکٹ پولیس، آئی آر پی، جے کے پی خواتین ونگ، ہوم گارڈ، کمانڈنٹ فورسز اور مختلف تعلیمی اداروں کے اسکولی بچوں سمیت مختلف فورسز کے دستے شامل تھے۔ اے ڈی ڈی سی رامبن نے اپنے خطاب کے دوران لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔

ڈسٹرکٹ پولیس لائن رامبن میں سخت حفاظتی حصار میں یوم جمہوریہ کی فل ڈریس ریہرسل (Video : ETV Bharat)

اس موقع پر ملک کی آزادی کے لیے بیش بہا قربانیاں دینے والے قائدین، آزادی کے متوالوں اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے ضلع کے نمایاں ترقیاتی کاموں اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ اس فل ڈریس ریہرسل کی تقریب میں فنکاروں اور طالب علموں نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کئے۔

