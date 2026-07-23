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آرکو سیمنٹ انڈسٹری کے ملازمین کا احتجاج، زیرِ التواء مطالبات پورے کرنے کا مطالبہ
ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں لیبر ڈیپارٹمنٹ کے مقررہ قوانین کے مطابق بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔
Published : July 23, 2026 at 5:23 PM IST
پلوامہ : آرکو سیمنٹ انڈسٹری میں کام کرنے والے ملازمین اور مزدور گزشتہ آٹھ روز سے اپنے زیرِ التواء مطالبات کے حق میں احتجاج اور ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ لیبر قوانین کے مطابق برتاؤ کیا جائے اور انہیں بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں۔
ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں لیبر ڈیپارٹمنٹ کے مقررہ قوانین کے مطابق بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں مناسب عہدہ، محفوظ اور بہتر کام کا ماحول، تنخواہوں میں مناسب اضافہ، بنیادی تنخواہ میں بہتری اور لیبر قوانین کے مطابق دیگر تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔
اس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور سابق ضلع صدر پلوامہ محمد لطیف بٹ اپنی ٹیم کے ہمراہ احتجاجی ملازمین سے ملے۔ انہوں نے مزدوروں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ پلوامہ اور محکمۂ لیبر سے اپیل کی کہ وہ ملازمین کے جائز مطالبات کو جلد از جلد پورا کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ انہوں نے احتجاجی ملازمین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔
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اس حوالے سے اسسٹنٹ لیبر کمشنر پلوامہ اظہر امین نے کہا کہ ہر نجی کمپنی میں لیبر قوانین کا مکمل نفاذ ضروری ہے، اور جو بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں، اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد قانون کے مطابق مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔