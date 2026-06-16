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پھلوں کے سیزن کا آغاز، ابتدائی فصل سے کسانوں کے چہرے کھل اٹھے
بارہمولہ میوہ مارکٹ کے میوہ تاجروں کا کہنا ہیکہ کاروبار کا سیزن شروع ہوچکا ہے،اگر موسم سازگار رہا تو یہ سال سود مند ثابت ہوگا
Published : June 16, 2026 at 5:05 PM IST
سوپور (کوثر عرفات): کشمیر میں موسم بہار شروع ہوتے کسان اور میوہ کاشتکار اپنا کام کاج شروع کرتے ہے اور اسی تناظر میں ایشیاء کی سب سے بڑی فروٹ منڈی میں بھی مختلف میوہ جات کے اقسام آنے لگے ہے۔ مقامی فروٹ گروورز کا کہنا ہے کہ فروٹ منڈی سوپور میں میوے کے مختلف اقسام کا آنا شروع ہوا ہے اور اس وقت ہمارے پاس چیری کے علاوہ آلوبخارہ کے علاوہ کافی اقسام موجود ہے اور یہاں سے اس کو وادی کے مختلف اضلاع کے علاوہ ریاست سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ سالوں سے میوہ فروش کو کافی مسائل درپیش ہیں اور اب امید ہے کہ امسال سیب کا کاروبار اچھا ہو گا کیونکہ مسلسل گزشتہ سالوں سے موسم کی خرابی اور ژالہ باری کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ مقامی کسانوں نے کہا کہ اس وقت منڈی شروع ہو چکی ہے اور میوے کی فروخت اچھی ہو رہی ہے ہم امید کرتے ہے کہ یہ سال میوے کے تاجروں کے لیے سود مند ثابت ہو۔
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انہوں نے سرکار اور انتظامیہ سے گزارش کی ہے جو گزشتہ سالوں سے فروٹ انڈسٹری کو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جانی چاہئے کیونکہ کسان اس وقت بینک کے مقروض ہیں اور کافی نقصانات سے دو چار ہیں۔