ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سات نئے روپ وے منصوبوں پر پیش رفت
روپ ویز سے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ کے ساتھ ساتھ معیشت کو استحکام اور روزگار کے وسائل پیدا ہونے کی امید ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 6, 2025 at 8:40 PM IST
سرینگر: نیشنل ہائی ویز لاجسٹکس مینجمنٹ لمیٹڈ (NHLML) نے جموں و کشمیر میں سات مجوزہ روپ ویز (Ropeways) منصوبوں کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) تیار کرنے کی بولیاں (Bids) طلب کی ہیں۔ یہ منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (PPP) ماڈل کے تحت مکمل کیے جائیں گے۔
این ایچ ایل ایم ایل کے مطابق یہ سبھی مجوزہ منصوبے جموں و کشمیر کے چند مشہور اور دلکش سیاحتی مقامات کو جوڑیں گے جن میں سونہ مرگ- تھاجی واس، دودھ پتھری - ڈِس کھال، سانسر - پتنی ٹاپ، بھدرواہ - سیوج دھار، بھل پڑری - کیلاش کنڈ، سودھ مہادیو - منتالائی، اور بالتال - امر ناتھ گپھا شامل ہیں۔
جموں و کشمیر حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ’’سیاحوں خاص کر یاتریوں کے لیے محفوظ، تیز اور پائیدار سفری سہولتیں فراہم کرے گا، اور خطے میں پہاڑی رابطے اور سیاحتی ڈھانچے کو بہتر بنائے گا۔‘‘
یہ منصوبے مرکزی حکومت کی ’پروتمالا پری یوجنا‘ کا ایک حصہ ہیں، جس کا مقصد پہاڑی علاقوں میں روپ ویز پر مبنی عوامی ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے تاکہ ٹریفک کے دباؤ، ایندھن کے استعمال اور ماحولیاتی نقصان میں کمی لائی جا سکے۔
نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کی ذیلی کمپنی NHLML ان منصوبوں کے تکنیکی اور مالیاتی پہلوؤں کا جائزہ لے کر آئندہ مرحلے میں تعمیراتی عمل شروع کرے گی۔
محکمہ سیاحت کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق، روپ ویز کی تعمیر سے ان دور دراز اور بالائی مقامات تک رسائی آسان ہو جائے گی جہاں فی الحال صرف پیدل یا محدود سڑک کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ اُن کے مطابق: ’’یہ منصوبے نہ صرف نقل و حرکت میں بہتری لائیں گے بلکہ سیاحوں کے تجربے کو بھی بہتر بنائیں گے اور مقامی روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔‘‘
حکام کا دعویٰ ہے کہ ہر مقام کو اس کی جغرافیائی اور ثقافتی اہمیت کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے۔ بالتال - امر ناتھ گپھا روپ وے لاکھوں ہندو یاتریوں کے لیے سہولت فراہم کرے گی جو ہر سال امرناتھ پوتر گپھا کی یاترا کرتے ہیں، جبکہ سانسر - پتنی ٹاپ اور بھدرواہ - سیوج دھار کے منصوبے فطرت اور مہم جوئی کے شوقین سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کریں گے۔ اسی طرح سونہ مرگ - تھاجی واس روٹ کے ذریعے سال بھر تھاجی واس گلیشئر تک آسان رسائی ممکن ہو سکے گی، جو سردیوں میں زیادہ تر برف سے ڈھکا رہتا ہے۔
انتظامیہ کو یقین ہے کہ ان منصوبوں سے جموں و کشمیر کی معیشت کے ایک اہم شعبے یعنی سیاحت کو زبردست فروغ ملے گا۔ ان روپ ویز کے شروع ہونے کے بعد سفر کے وقت میں کمی، ماحول دوست سیاحت کو فروغ، اور سیاحوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے۔
حکام کے مطابق: ’’ڈی پی آرز آئندہ چند ماہ میں جمع کرائے جائیں گے جس کے بعد تعمیراتی ٹائم لائن اور فنڈنگ ماڈلز کو حتمی شکل دی جائے گی۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: