برف پگھلنے سے لے کر فصلوں کے خطرات تک: کشمیر کی گرم ترین سردیوں کے سلسلے وار اثرات
Published : February 22, 2026 at 7:49 AM IST
سرینگر: کشمیر میں فروری میں ایک دہائی میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گرمی میں اس غیر معمولی ابتدائی اضافے نے وادی کو موسم کی اس تیز تر تبدیلی کے اثرات سے متعلق خدشات میں ڈال دیا ہے۔
ہفتے کے روز درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا گیا، جو مہینے کے اوسط درجہ حرارت سے 10 ڈگری سے زیادہ ہے۔ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اس گرمی نے 24 فروری 2016 کو قائم کردہ 20.6 ڈگری کے سابقہ ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔
یہ ریکارڈ اس وقت سامنے آیا ہے جب یہ خطہ موسم سرما کے دوران بارش میں تقریباً 55 فیصد کی کمی سے دوچار ہے۔ سردیوں کے مہینے کے آخر میں اس بڑھتی ہوئی گرمی کو غیر معمولی انحراف کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لوگوں نے فیرن اور اونی کپڑوں کو ترک کرنا شروع کر دیا ہے۔
سرینگر کے 65 سالہ علی محمد نے کہا کہ "یہ گرمی کچھ غیر معمولی ہے۔ ہم نے حمام یا ہیٹر کی روشنی بند کر دی ہے۔ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ راتیں بھی گرم ہو رہی ہیں۔"
آزاد موسم کی پیشن گوئی کرنے والے فیضان عارف نے ایک وسیع اور تیزی سے گرم ہوتی آب و ہوا کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ مغربی ڈسٹربنس کی کمی کی وجہ سے شروع ہوتا ہے جو خطے میں بارش کو شروع کر سکتا ہے۔
انہوں نے فروری کے گرم ترین مہینوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ "کشمیر میں اس وقت جو درجہ حرارت دیکھنے میں آ رہا ہے وہ عام طور پر اپریل کے وسط میں ریکارڈ کیے جانے والے درجہ حرارت سے بہت ملتا جلتا ہے۔"
ماہرین نے خبردار کیا کہ بارش کی کمی کے بعد مسلسل بڑھتا درجہ حرارت ہمالیہ کے بالائی علاقوں میں قبل از وقت برف پگھلنے کا باعث بن سکتا ہے، جس سے ماحولیات پر شدید اثرات کا خدشہ بڑھ سکتا ہے۔
موسمیاتی سائنس دان اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے نوٹ کیا کہ وادی کشمیر میں گذشتہ پانچ چھ برسوں میں گرمی کے واضح رجحان کا تجربہ ہوا ہے۔
"کم برف باری اور موسم بہار کا گرم درجہ حرارت موسمی برف کے پیک اور گلیشیئرز کے قبل از وقت پگھلنے کو متحرک کر رہا ہے، جس سے دریاؤں، چشموں اور زمینی پانی کے ریچارج کے نظام کو برقرار رکھنے والے برفیلے پانی کے قدرتی وقت اور دستیابی میں خلل پڑ رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں پہلے سے ہی برف جمنے کے عمل کو تیزی سے کم کر رہی ہیں اور بہت سے حصوں میں ندی نالوں کے بہاؤ اور پانی کے دباؤ میں اضافہ کر رہی ہے۔" اس نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔
مغربی دریاؤں بشمول جہلم، چناب اور اس کے معاون ندی نالے جمع شدہ برف پر انحصار کرتے ہیں۔ اگرچہ تیزی سے پگھلنے سے پانی کی سطح میں قلیل مدتی اضافے سے سیلاب کا خطرہ بڑھنے کی توقع کی جاتی ہے، لیکن اس سے موسم گرما کے دوران ممکنہ طور پر پانی کی کمی کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے جو کھیتوں اور باغبات کی آبپاشی کا اہم وقت ہے۔
رومشو نے کہا کہ اگر یہ پیش رفت برقرار رہتی ہے تو یہ ممکنہ طور پر طویل مدتی طور پر پانی کی دستیابی کو کم ہو سکتی ہے اور پانی کی قلت کے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے ماحولیاتی استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس کا خطے کے مختلف سماجی و اقتصادی شعبوں پر منفی اثر پڑے گا۔
کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ جیو انفارمیٹکس سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عرفان رشید نے خبردار کیا کہ موسم بہار کے شروع میں ندی نالوں میں زیادہ پانی ہو سکتا ہے لیکن موسم بہار اور گرمیوں میں جب پانی کی طلب عروج پر ہوتی ہے تو پانی بہاؤ کم ہو سکتا ہے، جس سے آبپاشی والی فصلوں خاص طور پر چاول کی کاشت متاثر ہوتی ہے، جو وادی کی اہم خوراک ہے۔
انہوں نے کہا کہ "اس طرح زیادہ برف بگھلنے سے گلیشیر جنہیں پہلے ہی شمسی تابکاری کا سامنا ہے، کی برف کے پگھلنے میں مزید اضافہ ہوگا، گلیشیئر کے پتلا ہونے کے نتیجے میں موسم سرما میں طویل مدتی انحطاط کا سامنا کرنا پڑے گا"۔ "گرم حالات ہمالیہ کے پار پرما فراسٹ پگھلنے کو بھی متحرک کر سکتے ہیں جو پہاڑی ڈھلوانوں کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر تباہ کن عوامی نقل و حرکت کا باعث بن سکتے ہیں۔"
حالیہ برسوں میں اس کا تجربہ کھیتواڑ کے چسوتی پہاڑوں (کشتواڑ) اور دھرالی (اتراکھنڈ) میں ہوا جہاں پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی اور ہلاکتیں ہوئیں۔ صرف کشتواڑ میں ہی 66 لوگ موسم کے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئے۔ دہلی کے تھنک ٹینک سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ (سی ایس ای) اور ڈاؤن ٹو ارتھ کی رپورٹ کے مطابق جنوری سے ستمبر 2025 تک کے 273 دنوں میں سے 270 دنوں میں شدید موسم ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 2024 میں 255 دنوں سے زیادہ تھا۔
زراعت اور باغبانی کے شعبہ جو خطے کی معیشت کی بنیاد ہے، کے لیے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ابتدائی گرمی نے کسانوں میں پریشانیوں کو جنم دیا ہے۔ سیب جیسے باغات طویل سردیوں پر منحصر ہوتے ہیں۔
شوپیاں کے ایک سیب کاشتکار محمد عباس نے کہا کہ "گرم سردیاں پیڑوں پر پھولوں کے سرکل میں خلل ڈالتی ہیں، کیڑوں کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہیں اور پیداوار کو کم کرتی ہیں۔"
اسی طرح، سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی خدشہ ہے کہ ابتدائی گرمی گلمرگ جیسے مقامات پر موسم سرما کے کھیلوں کے سیزن کو مختصر کر سکتی ہے جب کہ برف کی چادر کو بھی متاثر کر سکتی ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔
گلمرگ جسے بھارت کے سرمائی کھیلوں کے دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا ہے، جو 23 سے 26 فروری تک کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے چھٹے ایڈیشن کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے، وہاں 11.5 ° C کا تجربہ کیا گیا، جو کہ معمول سے 9 ڈگری زیادہ ہے۔ گلمرگ میں شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں فروری کا اب تک کا سب سے زیادہ دن کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جس نے 11 فروری 1993 کو قائم کیے گئے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔
سونم لوٹس جیسے سینئر ماہرین موسمیات نے اس رجحان کو 'پریشان کن' قرار دیا، آنے والے ہفتے میں بارش کی پیشن گوئی کی عدم موجودگی میں آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافے کا انتباہ جاری کیا ہے۔
