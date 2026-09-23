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حادثے کے متاثرہ شخص کا معاوضہ 5 لاکھ سے گھٹا کر 50 ہزار روپے کر دیا گیا: جموں و کشمیر و لداخ ہائی کورٹ
عدالت نے ایم اے سی ٹی سرینگر کے فیصلہ کے خلاف 'بجاج الائنس جنرل انشورنس' کی طرف سے دائر کردہ اپیل کو قبول کر لیا۔
Published : September 23, 2026 at 9:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے موٹر حادثے کے ایک متاثرہ شخص کو دیے جانے والے غیر مالیاتی معاوضے کو 5 لاکھ روپے سے کم کر کے 50 ہزار روپے کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹریبیونل (ایم اے سی ٹی) سرینگر کی طرف سے دیا گیا معاوضہ ریکارڈ پر موجود طبی شواہد سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ جسٹس راجیش سیکھری کی جانب سے سنائے گئے اپنے آٹھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں تمام معاوضے کی رقم پر شرح سود کو بھی 9.5 فیصد سے گھٹا کر 6 فیصد کر دیا۔
عدالت نے 2016 کے ایک سڑک حادثے سے متعلق دعوے میں ایم اے سی ٹی سرینگر کی طرف سے 30 اگست 2025 کو پاس کیے گئے ایک فیصلے (ایوارڈ) کے خلاف 'بجاج الائنس جنرل انشورنس کمپنی' کی طرف سے دائر کردہ اپیل کو قبول کر لیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ دعویدار کو دیا جانے والا تمام معاوضہ انشورنس کمپنی کی طرف سے دعویٰ پٹیشن دائر کرنے کی تاریخ سے رقم کی وصولی تک 6 فیصد فی سال کے سود کے ساتھ ادا کیا جائے۔
یہ معاملہ 11 نومبر 2016 کو پوٹھ کھاہ کے قریب پیش آنے والے ایک حادثے سے شروع ہوا تھا، جس میں ایک موٹر سائیکل اور رجسٹریشن نمبر JK01R 6955 کی تاویرا گاڑی شامل تھی۔ فیصلے کے مطابق موٹر سائیکل کو ریسپانڈنٹ نمبر 1 (اعجاز احمد نجار) کا کزن چلا رہا تھا، جبکہ اعجاز پچھلی نشست پر سوار تھا۔ موٹر سائیکل کو بشیر احمد بھٹ کی چلائی جانے والی تاویرا نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد زخمی ہو گئے۔
اس کے بعد دونوں زخمیوں نے ایم اے سی ٹی کے سامنے الگ الگ دعویٰ پٹیشنز دائر کیں۔ ان کے دعووں کی حمایت ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کے جاری کردہ معذوری کے سرٹیفکیٹس سے کی گئی تھی۔ موٹر سائیکل کے ڈرائیور کو 50 فیصد مستقل معذوری کا حامل قرار دیا گیا، جبکہ پچھلی نشست پر سوار نجار کی معذوری 5 فیصد ظاہر کی گئی تھی۔ ٹریبیونل نے دونوں دعویداروں کو معاوضہ دیا۔ اس میں درد، تکلیف اور صدمے کے لیے غیر مالیاتی تاوان کے طور پر 5،5 لاکھ روپے شامل تھے۔ ٹریبیونل نے انشورنس کمپنی کو 9.5 فیصد فی سال سود کے ساتھ معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت کی تھی۔
بجاج الائنس نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن اس کی اپیل صرف نجار کو دیے گئے 5 لاکھ روپے کے غیر مالیاتی معاوضے اور سود کی شرح تک محدود تھی۔ انشورنس کمپنی نے موقف اختیار کیا کہ موٹر Vehicles ایکٹ کی دفعہ 168 کے تحت ٹریبیونل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا معاوضہ طے کرے جو منصفانہ اور معقول ہو۔ کمپنی نے یہ بھی دلیل دی کہ معاوضہ متاثرہ شخص کے لیے کوئی غیر متوقع مالِ غنیمت یا "ونڈ فال" نہیں بننا چاہیے۔
جسٹس سیکھری نے نوٹ کیا کہ موٹر حادثات کے معاملات میں معاوضے کے تعین میں لازمی طور پر اندازے اور مفروضاتی غور و خوض کا عنصر شامل ہوتا ہے، نیز معذوری کی نوعیت کے ساتھ ہمدردی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ لیکن جج نے کہا کہ ان امور پر غیر جانبدارانہ اور معروضی انداز میں عمل ہونا چاہیے۔ "یہ سچ ہے کہ موٹر حادثات کے کیسز میں معاوضے کے تعین میں کچھ اندازے اور مفروضاتی تصورات کے ساتھ معذوری کی نوعیت سے جڑا ہمدردی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، لیکن ان عناصر پر معروضی انداز میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور کسی متاثرہ شخص کے ساتھ ہمدردی کو درست اندازے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔"
فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتوں اور ٹریبیونلز کو درد و تکلیف اور سہولیات کے نقصان کا معاوضہ طے کرتے وقت متاثرہ شخص کی عمر، معذوری کے فیصد، علاج کے واقعی طبی اخراجات، علاج کے دوران آمدنی کا نقصان اور مستقل معذوری کے نتیجے میں مستقبل کی آمدنی کے نقصان جیسے عوامل کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ جسٹس سیکھری نے کہا کہ ٹریبیونلز کو دعویداروں کے مطالبات اور انشورنس کمپنیوں کے اس موقف کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے کہ کوئی معاوضہ واجب الادا نہیں ہے۔ "دوسرے الفاظ میں، یہ نہ تو نام برائے نام رقم ہونی چاہیے اور نہ ہی متاثرہ شخص کے لیے کوئی غیر متوقع خزانہ یا نفع۔"
ہائی کورٹ نے ذاتی چوٹ کے کیسز میں معاوضے کو منظم کرنے والے اصولوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے 'راج کمار بنام اجے کمار' کا سہارا لیا۔ سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے فیصلے میں کہا گیا کہ معاوضے کا مقصد دعویدار کو، جہاں تک پیسے سے ممکن ہو سکے، اسی حالت میں بحال کرنا ہے جو حادثے سے پہلے تھی۔ "عدالت یا ٹریبیونل کو معروضی انداز میں نقصانات کا اندازہ لگانا ہوگا اور کسی بھی قیاس آرائی یا تخیل کو غور سے خارج کرنا ہوگا، اگرچہ معذوری کی نوعیت اور اس کے نتائج کے بارے میں کچھ اندازہ لگانا ناگزیر ہے۔"
فیصلے میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ذاتی چوٹ کے کیسز میں معاوضے میں مالیاتی اور غیر مالیاتی دونوں طرح کے تاوان شامل ہو سکتے ہیں۔ مالیاتی تاوان میں علاج اور ہسپتال میں داخلے کے اخراجات، علاج کے دوران آمدنی کا نقصان، مستقل معذوری کے باعث مستقبل کی آمدنی کا نقصان اور مستقبل کے طبی اخراجات شامل ہیں۔ غیر مالیاتی تاوان میں درد، تکلیف اور صدمے، زندگی کی سہولیات سے محرومی، شادی کے امکانات کا نقصان اور متوقع عمر میں کمی کا معاوضہ شامل ہے۔
جسٹس سیکھری نے مشاہدہ کیا کہ اگرچہ مکمل اور بالکل درست معاوضہ دینا مشکل ہے، لیکن ٹریبیونلز کو چاہیے کہ وہ متاثرین کو منصفانہ اور معقول معاوضہ دینے کی کوشش کریں۔ "لہٰذا، اگرچہ مکمل معاوضہ ناگزیر حد تک مشکل ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ متاثرہ شخص نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور چونکہ اس نے غلطی کرنے والے کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے، اس لیے ٹریبیونلز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے حادثے سے پہلے والی حالت میں لایا جائے اور جہاں تک پیسے سے ممکن ہو سکے نقصان کی تلافی کی جائے، لیکن منصفانہ اور معقول طریقے سے۔" اس کے بعد ہائی کورٹ نے نجار کی 5 فیصد معذوری کے سلسلے میں طبی شواہد کا جائزہ لیا۔
دعویدار خود اپنے گواہ کے طور پر پیش ہوا تھا اور اس نے ڈاکٹر نثار احمد خان کا بھی معائنہ کروایا تھا، جنہوں نے ایک آرتھوپیڈیشن (ہڈیوں کے ڈاکٹر) اور میڈیکل بورڈ کے چیف میڈیکل آفیسر کے ساتھ مل کر اس کا معائنہ کیا تھا۔ فیصلے کے مطابق، ڈاکٹر خان نے اپنے پہلے بیان میں تسلیم کیا کہ دعویدار کو 5 فیصد مستقل معذوری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دعویدار ترکھان (بڑھئی) کے طور پر کام جاری رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کے اعضا نارمل تھے۔
تاہم، جرح کے دوران میڈیکل آفیسر نے بیان دیا کہ دعویدار کا سرکاری ہسپتال 'سکمز' میں مکمل علاج ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ 5 فیصد معذوری قابل علاج تھی، پورے جسم سے متعلق تھی اور مستقل نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معذوری سے دعویدار کے روزگار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ فیصلے میں یہ بھی درج ہے کہ دعویدار نے خود اپنے بیان کے دوران کہا کہ حادثے کے بعد پولیس اسے ایک اور سرکاری ہسپتال، بارہمولہ ہسپتال لے گئی تھی اور وہ چلنے کے قابل تھا۔ نتیجے کے طور پر، ہائی کورٹ نے پایا کہ طبی شواہد سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دعویدار کے روزگار کو متاثر کرنے والی کوئی مستقل معذوری تھی۔
"ریسپانڈنٹ نمبر 1 کا معائنہ کرنے والے میڈیکل آفیسر کے بیان سے یہ واضح ہے کہ اسے لاحق ہونے والی 5 فیصد معذوری نہ تو مستقل تھی اور نہ ہی اس سے اس کا روزگار متاثر ہوتا ہے۔" عدالت نے کہا کہ ان حالات سے ٹریبیونل کو درد، تکلیف اور سہولیات کی محرومی کے معاوضے کا تعین کرتے وقت رہنمائی لینی چاہیے تھی۔ ہائی کورٹ نے دونوں زخمیوں کی معذوری میں نمایاں فرق کے باوجود ان دونوں کو غیر مالیاتی نقصان کے طور پر 5،5 لاکھ روپے کی ایک ہی رقم دینے کے ٹریبیونل کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا۔ موٹر سائیکل ڈرائیور کو 50 فیصد معذوری کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ پچھلی نشست پر سوار شخص کو 5 فیصد معذوری دی گئی تھی۔
جسٹس سیکھری نے مشاہدہ کیا کہ ٹریبیونل نے دونوں دعویداروں کے لیے ایک ہی پیمانہ اپنایا تھا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے درد و تکلیف کے معاوضے سے متعلق سپریم کورٹ کے کئی نظائر پر غور کیا۔ 'کویتا بنام دیپک اور دیگر کے کیس میں، سپریم کورٹ نے 31 سالہ متاثرہ شخص سے متعلق فیصلہ دیا تھا جو 90 فیصد مستقل معذوری کا شکار ہوا تھا، کافی عرصے تک کوما/بے سدھ حالت میں رہا اور طویل علاج سے گزرا۔ سپریم کورٹ نے درد، تکلیف اور سہولیات کی محرومی کے لیے 7.5 فیصد فی سال سود کے ساتھ 3 لاکھ روپے دیے تھے۔ 'راج کمار بنام اجے کمار' کیس میں، زخمی شخص کو 45 فیصد مستقل معذوری کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے درد و تکلیف کے لیے ٹریبیونل کے دیے گئے 25 ہزار روپے کے معاوضے کو برقرار رکھا تھا۔
ہائی کورٹ نے 'جگدیش بنام موہن کیس کا بھی حوالہ دیا، جس میں ایک 24 سالہ ماہر ترکھان حادثے میں اپنے دونوں ہاتھ کھو بیٹھا تھا۔ سپریم کورٹ نے درد و تکلیف اور سہولیات کی محرومی کے لیے 9 فیصد فی سال سود کے ساتھ 2 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا تھا۔ ایک اور نظیر 'این سُریش بنام یوسف شریف اور دیگر کی پیش کی گئی، جس میں 90 فیصد مستقل معذوری کا شکار ہونے والے 32 سالہ متاثرہ شخص کا معاملہ تھا۔ سپریم کورٹ نے درد و تکلیف کے لیے ہائی کورٹ کے دیے گئے 1 لاکھ روپے کو 6 فیصد فی سال سود کے ساتھ برقرار رکھا تھا۔ ان باتوں اور کیس کے حقائق پر غور کرنے کے بعد، ہائی کورٹ نے نتیجہ اخذ کیا کہ شواہد کی روشنی میں نجار کو دیا جانے والا ٹریبیونل کا فیصلہ حد سے زیادہ تھا۔
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فیصلے میں کہا گیا: "مذکورہ بالا عدالتی نظائر کو مدنظر رکھتے ہوئے، یہ واضح ہے کہ موجودہ کیس میں ریسپانڈنٹ نمبر 1 (نجار) کو درد و تکلیف اور سہولیات کے نقصان کی مد میں ٹریبیونل کی طرف سے دیا گیا معاوضہ اور سود کی شرح نہ صرف غیر منصفانہ اور غیر معقول ہے بلکہ غیر قانونی ہے اور اسے کالعدم قرار دیے جانے کی ضرورت ہے۔" چنانچہ ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کے ایوارڈ میں ترمیم کر دی۔ فیصلے کے فعال حصے کے تحت، نجار درد، تکلیف اور سہولیات کی محرومی کے غیر مالیاتی تاوان کے طور پر 50 ہزار روپے کا حقدار ہے۔ معاوضے یا فیصلہ کی پوری رقم بجاج الائنس جنرل انشورنس کمپنی کو دعویٰ پٹیشن دائر کرنے کی تاریخ سے وصولی تک 6 فیصد فی سال سود کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ اپیل منظور کر لی گئی اور کارروائی نمٹا دی گئی۔