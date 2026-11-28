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پی ایچ ڈی اسکالر سے ’’پی ایچ ڈی جوس والا‘‘ تک، بجبہاڑہ کے مقصود احمد کی کہانی، جو محنت اور خودداری کا درس دیتی ہے
مقصود احمد کے مطابق کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اہمیت اپنی محنت سے اپنے خاندان کی کفالت کرنا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 2:15 PM IST
بجبہاڑہ (غزالہ نثار): وادیٔ کشمیر میں جہاں بے روزگاری کا بڑھتا ہوا مسئلہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حالات کی سختیوں سے مایوس ہونے کے بجائے اپنی محنت، ہمت اور خود اعتمادی سے زندگی کا ایک نیا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی کہانیاں محض روزگار حاصل کرنے کی داستان نہیں ہوتیں بلکہ معاشرے کو یہ احساس بھی دلاتی ہیں کہ کامیابی کسی بڑے عہدے یا اونچی کرسی کی محتاج نہیں، بلکہ اس کے لیے مضبوط ارادے اور محنت کرنے والے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایسی ہی ایک حوصلہ افزا اور دل کو چھو لینے والی کہانی بجبہاڑہ کے چینی وڈھر علاقے سے تعلق رکھنے والے مقصود احمد کی ہے، جنہوں نے باٹنی کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہے۔
مقصود احمد نے حالات کے سامنے ہار ماننے یا بے روزگار بیٹھنے کے بجائے خود اپنے لیے روزگار کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا جوس اسٹال قائم کیا اور اسے ایک منفرد نام دیا، ’’پی ایچ ڈی جوس والا‘‘۔ یہ نام بظاہر دلچسپ ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے باوجود کسی کام کو اپنے وقار سے کم تر نہیں سمجھا۔
ان کا یہ اسٹال اس سڑک کے کنارے واقع ہے جو شہرِ آفاق سیاحتی مقام پہلگام کی جانب جاتی ہے۔ یہاں سے روزانہ بڑی تعداد میں سیاح گزرتے ہیں۔ جب بھی سیاحوں کی گاڑیاں اس راستے سے پہلگام کا رخ کرتی ہیں تو مقصود احمد اپنے اسٹال کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشاروں سے انہیں رکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا اندازِ استقبال، چہرے پر مسکراہٹ اور مہمانوں کے تئیں خلوص لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ وہ صرف گاہکوں کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خود آگے بڑھ کر سیاحوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور انہیں اپنے اسٹال پر دستیاب مقامی مصنوعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔
ان کے اسٹال پر تازہ سیبوں کا جوس، ایپل پکل، شہد اور دیگر مقامی پھلوں سمیت مختلف اشیاء دستیاب ہیں۔ مقصود احمد کی خاص بات یہ ہے کہ وہ مختلف زبانوں میں سیاحوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تاکہ انہیں اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ ان کے نزدیک کاروبار صرف اشیاء فروخت کرنے کا نام نہیں بلکہ آنے والے مہمانوں کو عزت، محبت اور اچھا تجربہ فراہم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
ایکتا یونین ڈرائیور ایسوسی ایشن سرینگر سے وابستہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ وہ جب بھی اس راستے سے گزرتے ہیں تو مقصود احمد کے اسٹال پر رکنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقصود احمد کا خوش اخلاق رویہ، سیاحوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا انداز اور مختلف زبانوں میں بات چیت کرنے کا ہنر، انہیں دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ ڈرائیوروں کے مطابق وہ نہ صرف اپنے کاروبار کو محنت سے آگے بڑھا رہے ہیں بلکہ اپنی مہمان نوازی کے ذریعے کشمیر کی ایک خوبصورت تصویر بھی پیش کر رہے ہیں۔
وہیں، اسٹال پر رکنے والے سیاح بھی مقصود احمد کے رویے اور مہمان نوازی سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی خوبصورتی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا خلوص اور اپنائیت بھی ان کے سفر کو یادگار بناتی ہے۔ مقصود احمد جس محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، وہ قابلِ تعریف ہے۔ ان کے مطابق ایسے لوگوں سے ملاقات سیاحت کے تجربے کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہے۔
اپنی زندگی کے اس سفر کے حوالے سے مقصود احمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے طویل عرصے تک تدریسی خدمات انجام دیں، تاہم وقت پر تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے انہیں ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کے لیے بے روزگار بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام شروع کرے اور اپنے لیے باعزت روزگار کا ذریعہ پیدا کرے۔
مقصود احمد کے مطابق کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی محنت سے اپنے خاندان کی کفالت کر سکے اور کسی کا محتاج نہ بنے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے اس چھوٹے سے کاروبار کے ذریعے وہ نہ صرف اپنے اہلِ خانہ کا سہارا بنے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو ایک نئی سمت بھی دے رہے ہیں۔
مقصود احمد کی یہ کہانی ایسے وقت میں ایک اہم پیغام دیتی ہے جب وادیٔ کشمیر کے ہزاروں نوجوان بے روزگاری اور مایوسی جیسے مسائل سے نبرد آزما ہیں۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے جو کسی مخصوص ملازمت یا عہدے کے انتظار میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع کھو رہے ہیں۔
پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والے مقصود احمد آج ایک جوس اسٹال پر ضرور کھڑے ہیں، لیکن ان کے حوصلے اور سوچ کی بلندی کسی بڑے عہدے پر فائز شخص سے کم نہیں۔ ان کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی عزت اس کے پیشے سے نہیں بلکہ اس کی محنت، دیانت داری اور خودداری سے ہوتی ہے۔
کیونکہ زندگی میں کامیاب وہ نہیں جو صرف بڑے خواب دیکھتا ہے، بلکہ وہ ہے جو برے حالات میں محنت کو اپنی طاقت بناتا ہے۔ مقصود احمد کا ’’پی ایچ ڈی جوس والا‘‘ اسٹال دراصل ایک چھوٹا سا کاروبار نہیں، بلکہ ایک بڑا پیغام ہے۔ ڈگری انسان کو تعلیم یافتہ بناتی ہے، مگر محنت اور خودداری اسے خودمختار بناتی ہے۔
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