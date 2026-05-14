ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پاکستانی نارکو ٹیرر نیٹ ورک کو نیست و نابود کریں گے: ڈی جی پی نلین پربھات
جموں کشمیر پولیس سربراہ نے بتایا کہ جاری نشہ مکت مہم کے دوران 806 گرفتاریاں کی گئی جبکہ 667 کلو منشیات کو ضبط کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 14, 2026 at 9:10 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): جموں و کشمیر پولیس نے منشیات اور نارکو ٹیررزم (Narco Terrorism) کے خلاف سخت کارروائی کا عزم دہراتے ہوئے پاکستان میں موجود ایک بڑے منشیات اسمگلر کی شناخت ظاہر کرتے ہوئے اس کی نشاندہی کی، جس پر بھارت میں منشیات پہنچانے کا الزام ہے۔ پولیس نے خبردار کیا کہ اس کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا جائے گا۔
جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات نے سرینگر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا: "پاکستان میں مقیم شہزاد بھٹی کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں، جو آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر بھارت میں منشیات کو عام کرنے کا کام کر رہا ہے۔ ہم تم اور تمہارے ساتھیوں کا پیچھا کریں گے اور تمہارے پورے نیٹ ورک کو ختم کر دیں گے۔"
ڈی جی پی نے کہا کہ ایک طرف جموں و کشمیر پولیس پاکستان کی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، تو دوسری جانب سرحد پار سے پھیلائی جا رہی نارکو دہشت گردی کے خلاف بھی پوری طاقت کے ساتھ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔
یہ انتباہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے 11 اپریل کو شروع کی گئی 100 روزہ "نشہ مکت جموں و کشمیر مہم" کے دوران آج سامنے آیا۔اس مہم کے تحت منشیات فروشوں اور ان کی غیر قانونی جائیدادوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں اب تک اس مہم کے تحت نہ صرف منشیات فروشوں کو حراست میں لیا گیا بلکہ مبینہ طور منشیات فروشی سے حاصل شدہ آمدن سے خریدے یا تعمیر کیے گئے ڈھانچوں کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔
سرینگر میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران نلین پربھات نے بتایا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران این ڈی پی ایس کے 724 مقدمات درج کیے گئے اور 806 افراد کو گرفتار کیا گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً سات گنا زیادہ ہے۔
انہوں نے کہا : "پولیس نے 667 کلوگرام منشیات اور 90 ہزار سے زائد نشہ آور گولیوں اور سائیکو ٹروپک مادّوں کو ضبط کیا ہے۔ اس کے علاوہ 24 عادی منشیات فروشوں کے خلاف احتیاطی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی۔"
ڈی جی پی کے مطابق منشیات کے کاروبار سے جڑی 97 جائیدادوں کی نشاندہی کرکے انہیں ضبط کیا گیا، جن کی مالیت 41 کروڑ 85 لاکھ روپے سے زیادہ بتائی گئی۔ انہوں نے کہا "پہلی بار جموں و کشمیر سے باہر بھی جائیدادیں ضبط کی گئیں، جن میں پنجاب کے گورداسپور، پٹھان کوٹ اور چندی گڑھ میں موجود املاک شامل ہیں۔
نلین پربھات نے مزید بتایا کہ قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تقریباً 15 کروڑ روپے مالیت کی 41 غیر قانونی جائیدادوں کو منہدم کیا گیا، جو منشیات کے پیسے سے تعمیر کی گئی تھیں۔ تاہم منتخب حکومت کی وزیر صحت و طبی تعلیم نے گرچہ منشیات مخالف مہم کا خیر مقدم کیا تاہم انہدامی کارروائی صرف کشمیر میں انجام دینے کا سخت الزام عائد کیا۔
جموں کشمیر پولیس سربراہ نے مزید کہا کہ جاری مہم کے دوران 117 کنال اراضی پر غیر قانونی طور کاشت کی گئی پوست اور بھنگ کی فصل کو بھی تباہ کیا گیا۔
منشیات فروشوں کے خلاف مزید کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ 162 افراد کے ڈرائیونگ لائسنس معطل یا منسوخ کیے گئے، جبکہ 92 گاڑیوں کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی رد یا معطل کیے گئے۔
انہوں نے مزید کہا: "10 پاسپورٹس ضبط کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ منشیات کے خلاف عوامی بیداری مہم بھی بڑے پیمانے پر چلائی گئی، جس کے تحت اسکولوں، کالجوں اور مختلف علاقوں میں 2400 سے زائد پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں تقریباً تین لاکھ افراد نے شرکت کی۔
انہوں نے کہا کہ فارمیسیز اور میڈیکل اسٹورز کی بھی سخت جانچ کی گئی، جس کے دوران 5238 دکانداروں کی تفتیش کی گئی اور 151 خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی شروع کی گئی۔
نلین پربھات نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس منشیات کے پورے نیٹ ورک، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے سپلائر ہوں یا مقامی منشیات فروش، سب کے خلاف کارروائی جاری رکھے گی۔
