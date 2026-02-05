ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر ڈاون ٹاون پیکیج سے لے کر کلائمیٹ چینج فنڈ تک، عمر عبداللہ جمعہ کو جموں اسمبلی میں پیش کریں گے بجٹ
سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سرینگر کے تاریخی علاقہ شہرِ خاص کے لیے الگ بجٹ کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : February 5, 2026 at 8:50 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جمعہ کے روز جموں اسمبلی میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے لے کر سیاسی، تجارتی، ماحولیاتی اور زرعی حلقوں میں غیر معمولی توقعات پائی جا رہی ہیں۔ مختلف طبقوں کی جانب سے سرینگر کے تاریخی ڈاؤن ٹاؤن کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکیج سے لے کر موسمیاتی تبدیلی کے لیے علیحدہ فنڈ کے قیام تک متعدد مطالبات سامنے آئے ہیں۔
سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سرینگر کے تاریخی علاقے شہرِ خاص کے لیے الگ بجٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہائیوں سے اس علاقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کشمیر کی تہذیبی اور ثقافتی شناخت کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہرِ خاص میں آبادی کا بڑا حصہ رہتا ہے، مگر روزگار کے مواقع کی کمی، مکانات کی گنجانی، نکاسی آب کے مسائل، تاریخی عمارتوں کی زبوں حالی اور ٹریفک جام جیسے مسائل سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہا ہے کہ اگرچہ بعض شعبوں میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، تاہم جموں و کشمیر بالخصوص وادیٔ کشمیر کی معیشت اب بھی نازک، جذبات پر مبنی اور ساختی کمزوریوں کا شکار ہے۔ چیمبر کے مطابق پہلگام واقعے جیسے حالات نے معیشت کی کمزور جھٹکا برداشت کرنے کی صلاحیت کو بے نقاب کر دیا، جس سے سیاحت، ٹرانسپورٹ، دستکاری، باغبانی، ایم ایس ایم ایز، غیر رسمی مزدور طبقے اور ریٹیل تجارت متاثر ہوئی۔
چیمبر نے کہا کہ بجٹ 2026-27 کو محض ایک رسمی مالی دستاویز کے بجائے ایک جامع معاشی حکمت عملی کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے، جس کا مقصد اعتماد کی بحالی، روزگار کے مواقع، شعبہ جاتی تنوع، پائیداری اور طویل مدتی استحکام ہو۔ کے سی سی آئی کے صدر جاوید تنگ نے زور دیا کہ بجٹ میں موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ زرعی طریقوں، مائیکرو اریگیشن، مٹی کی صحت اور آبی تحفظ کو ترجیح دی جانی چاہیے۔
فیڈریشن آف چیمبرز آف انڈسٹریز کشمیر نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایم ایس ایم ایز کی واجب الادا ادائیگیوں میں تاخیر کو معاشی ترجیح بنایا جائے اور مقامی صنعتکاروں کے بقایا جات فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے صنعتی ترقی کے ساتھ ماحولیاتی تحفظ، اینٹ بھٹوں کی تعداد کو آبادی کے تناسب سے محدود کرنے، آبی ذخائر کی بحالی اور تجارتی بجلی صارفین کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا مطالبہ کیا ہے۔
ماحولیاتی پالیسی گروپ کے کنوینر فیض احمد بخشی نے کہا کہ وادیٔ کشمیر میں جنگلات کی کٹائی، آبی ذخائر کی تباہی اور ٹھوس کچرے کے بے قابو انبار کے باعث ماحول شدید متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور کچرا نظم و نسق کو عوامی صحت کی ایمرجنسی قرار دینے اور اس کے لیے مخصوص بجٹ مختص کرنے کا مطالبہ کیا۔
سیب کے کاشتکاروں اور کسان تنظیموں نے کسان کریڈٹ کارڈ کے تحت قرض معافی، قدرتی آفات سے متاثرہ کسانوں کے لیے امدادی پیکیج اور ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اسکیم کے لیے اضافی سبسڈی کی امید ظاہر کی ہے۔ اسمبلی میں واحد کمیونسٹ رکن ایم وائی تاریگامی نے بھی موسمیاتی تبدیلی کے لیے علیحدہ فنڈ قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمالیائی خطہ قدرتی آفات کے لیے زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہے۔