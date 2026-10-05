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گڈول سے روس کے آسمان تک، شاہد مظفر مغلو نے رقم کیا تاریخ کا نیا باب
آسمان سے آزادانہ چھلانگ لگانا محض ہمت کا کام نہیں، بلکہ اس کے لیے تربیت، تکنیکی مہارت، جسمانی فٹنس، ذہنی مضبوطی صلاحیت ضروری ہوتی ہے۔
Published : October 5, 2026 at 2:06 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاہد مظفر مغلو نے اپنی ہمت، عزم اور بلند حوصلے سے نہ صرف اپنے علاقے بلکہ پورے جموں و کشمیر کا نام فخر سے روشن کیا ہے۔
شاہد مظفر مغلو جموں و کشمیر کے پہلے لائسنس یافتہ اسکائی ڈائیور بن گئے ہیں، جنہوں نے روس میں اسکائی ڈائیونگ کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنے کے بعد لائسنس حاصل کیا۔ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا یہ سفر شاہد کے لیے محض ایک خواب نہیں بلکہ مسلسل محنت، خطرات کا سامنا کرنے اور اپنے مقصد پر یقین رکھنے کی داستان ہے۔
آسمان سے زمین کی طرف آزادانہ چھلانگ لگانا محض ہمت کا کام نہیں، بلکہ اس کے لیے تربیت، تکنیکی مہارت، جسمانی فٹنس، ذہنی مضبوطی اور ہر لمحے درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت ضروری ہوتی ہے۔ شاید ان ہی وجوہات کی بناء پر اس سفر کی پہچان بنی۔ ایک طرف روس کے آسمان تھے، وہی دوسری طرف گڈول میں وہ گھر، جہاں والدین اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ آج جب ان کا بیٹا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو اس کامیابی کے پیچھے صرف شاہد کی محنت نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ کی دعائیں، حوصلہ افزائی اور قربانیاں بھی شامل ہیں۔ والدین کے لیے اس سے بڑھ کر فخر کا لمحہ اور کیا ہوگا کہ ان کا بیٹا نہ صرف اپنے خواب کو حقیقت میں بدل رہا ہے، بلکہ پورے جموں و کشمیر کا نام دنیا کے سامنے روشن کر رہا ہے۔
شاہد کی ماں جو پیشے سے اسکول ٹیچر ہے ان کا کہنا ہے کہ جب مجھے پہلی بار پتا چلا کہ میرا بیٹا آسمان سے چھلانگ لگانے جا رہا ہے تو میں بہت گھبرا گئی۔ لیکن جب میں نے اس کی چھلانگ دیکھی تو مجھے اپنے بیٹے پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ میرے گھر، میری فیملی اور میرے گاؤں کی شان ہے۔ میں ہر صبح اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے ہمیشہ کامیاب اور سلامت رکھے، اور میرے اسکول کے تمام بچے بھی اسی طرح زندگی میں کامیاب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرے بیٹے نے یہ مقام حاصل کیا۔ اللہ پاک ہر بچے کو اچھی سوچ، ہمت اور کامیابی عطا کرے۔
شاہد کے دادا کا کہنا ہے کہ اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اُس نے ہمیں ایسا پوتا عطا کیا، جس نے جموں کشمیر کے لیے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اُس کی کامیابی نے نہ صرف اننت ناگ کو بلکہ پورے جموں کشمیر کا نام روشن کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ والدین اگر بچوں کو صحیح سمت اور اچھی تربیت دیں تو وہ زندگی میں ضرور کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔
شاہد کے والد کا کہنا ہے کہ سال 2025 میں شاہد نے پہلی بار اس سے اسکائی ڈائیونگ کے بارے میں بات کی تھی، جس پر ابتدا میں انہیں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ بعد میں جب روس جانے اور اسکائی ڈائیونگ کی تربیت کا معلوم ہوا تو انہیں کچھ تشویش ہوئی، تاہم انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ احتیاط کے ساتھ اپنا خواب ضرور پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ جب شاہد نے چھلانگ لگاتے ہوئے پہلی بار اسکائی ڈائیونگ کی ویڈیو اپنے گھر بھیجی تو والد گھبرا گئے، لیکن ساتھ ہی بیٹے پر بے حد فخر بھی محسوس ہوا۔ مظفر احمد کا کہنا ہے کہ شاہد نے نہ صرف اپنی کامیابی سے بلکہ اپنی ہمت اور عزم سے پورے خاندان کا نام روشن کیا ہے۔
اپنی اس غیر معمولی کامیابی کے بعد شاہد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں اپنی جدوجہد، تربیت کے سفر کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم آرمی گُڈوِل اسکول سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے پونے سے بی ٹیک مکمل کیا اور گزشتہ ساڑھے پانچ برسوں سے ایک امریکی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں۔ شاہد کا کہنا ہے کہ میرا خواب تھا کہ زندگی میں کچھ منفرد حاصل کروں اور اپنے والدین کا نام روشن کروں۔ اسی جذبے کے تحت روس جا کر اسکائی ڈائیونگ کی تربیت حاصل کی اور A لائسنس حاصل کیا۔ شاہد کے مطابق ان کا مقصد وادی میں ایکسٹریم اسپورٹس کو فروغ دینا اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنے خوابوں کو پورا کریں، والدین کی خدمت کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔
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گڈول کی سرزمین سے روس کے آسمان تک کا یہ سفر صرف ایک نوجوان کی کامیابی کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر خواب بڑے ہوں، حوصلہ بلند ہو اور محنت کا سفر جاری رہے تو کشمیر کا نوجوان دنیا کے کسی بھی آسمان کو اپنی منزل بنا سکتا ہے۔