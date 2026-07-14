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کشمیر سے لداخ تک: سابق فوجیوں اور خواتین نے 27 ویں کارگل وجے دیوس سے پہلے خراج تحسین مارچ شروع کیا
فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وفد سری نگر سے دراس اور کارگل کا سفر کرے گا۔
Published : July 14, 2026 at 10:48 PM IST
سری نگر: 27 ویں کارگل وجے دیوس کی تقریبات کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر سابق فوجیوں اور خواتین کے ایک وفد نے سری نگر میں چنار کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور 1999 کی کارگل جنگ میں قربانی دینے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
سری نگر میں وزارت دفاع کے ایک ترجمان کے مطابق اس دورے کا اہتمام آل انڈیا ایکس سرویسمین سروس کونسل نے کیا تھا اور یہ مسلح افواج کے سابق فوجیوں میں حب الوطنی اور خدمت کے غیر متزلزل جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔
ریٹائرڈ میجر جنرل پی ویویکانند کی قیادت میں وفد پیر کو بادامی باغ چھاؤنی پہنچا۔ ترجمان نے منگل کو کہا کہ دورے کے دوران سابق فوجیوں اور خواتین نے چنار وار میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ترجمان نے کہا کہ کارگل وجے دیوس ایک پروقار موقع ہے جو ہندوستانی فوجیوں کی جرات، غیرت، بے لوثی اور عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن کارگل جنگ کے دوران مسلح افواج کے عزم اور بہادری کا بھی جشن مناتا ہے۔
ملک اس مہینے کے آخر میں سری نگر، دراس اور کارگل میں کئی تقریبات کے ساتھ جنگ میں ہندوستان کی فتح کی 27 ویں سالگرہ منائے گا۔ تقریبات کے ایک حصے کے طور پر ایک وفد سرینگر سے دراس اور کارگل کا سفر کرے گا تاکہ آپریشن وجے میں لڑنے والے فوجیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے والے پروگراموں میں شرکت کرے۔
ترجمان نے کہا کہ بات چیت میں قوم کی تعمیر کی کوششوں کی حمایت اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کے تعاون کو بھی اجاگر کیا گیا۔
دفاعی ترجمان نے کہا کہ یہ دورہ سابق فوجیوں کے جذبے، جوش اور ہمدردی کی ستائش کرتا ہے، جو 'نام، نمک اور نشان' کے نعرے کو مجسم بناتا ہے اور 'ایک سپاہی، ہمیشہ سپاہی' کے اصول کو مزید تقویت دیتا ہے۔
یہ دورہ کارگل وجے دیوس سے پہلے کئی تقریبات میں سے ایک ہے جس کا اہتمام جنگی جوانوں کے اعزاز میں کیا جا رہا ہے، جاں بحق ہونے والے فوجیوں کو یاد کیا جائے گا اور نوجوان نسل کو ہندوستانی مسلح افواج کی خدمت اور قربانی کی میراث سے متاثر کیا جائے گا۔
ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کارگل جنگ 3 مئی 1999 کو شروع ہوئی اور اسی سال 26 جولائی کو ہندوستانی فوج کی فتح کے ساتھ ختم ہوئی، جس نے دراس، کارگل اور بٹالک سیکٹرز میں زیادہ تر اسٹریٹجک بلندیوں پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔